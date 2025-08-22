El Partido Popular de Linares ha puesto en valor el trabajo que está desarrollando el Gobierno municipal para que la Feria de San Agustín 2025 sea más inclusiva y participativa. La concejal del Partido Popular linarense, Rosario Jódar, ha destacado que: “De cara a la celebración de la feria hemos reforzado nuestro compromiso con la inclusión impulsando medidas destinadas a garantizar que todas las personas, independientemente de sus capacidades, puedan disfrutar plenamente de la Feria”.

“Hemos impartido formación específica a cuerpos de seguridad, Protección Civil, personal de ludotecas y otros profesionales implicados en la feria. El objetivo es que estos colectivos puedan reconocer y actuar adecuadamente ante situaciones que afecten a personas con diversidad funcional”.

“Toda esta información se ha recogido en un díptico informativo que será entregado a Policía Local, Policía Nacional, caseteros y responsables de atracciones mecánicas. Además, tanto la Policía Local como la Ludoteca contarán con una aplicación con pictogramas para facilitar la comunicación no verbal cuando sea necesario”.

En este sentido, la concejal popular ha puesto de relieve que: “Por segundo año consecutivo, las familias que lo soliciten podrán obtener el Carné de acceso preferente para personas con discapacidad intelectual, que permite la entrada prioritaria a las atracciones. Los carnés emitidos en 2024 seguirán siendo válidos, y los usuarios del carné podrán disfrutar, por cortesía de los feriantes, de un viaje gratuito en las atracciones infantiles”.

Como novedad, la cabalgata de feria contará con un tramo sin ruido en la Avenida de María Auxiliadora, pensado especialmente para personas con hipersensibilidad auditiva. Asimismo, se habilitarán tres zonas reservadas para personas con movilidad reducida durante el recorrido.

Otra de las actividades centrales de la programación: la Jornada de Convivencia Inclusiva, que se celebrará el próximo 27 de agosto en el recinto ferial: “Se trata de una jornada lúdico-festiva con actividades adaptadas, comida y baile, dirigida a usuarios de diferentes asociaciones y a titulares del Carné de acceso preferente: “Será una oportunidad para compartir, disfrutar y visibilizar la diversidad de nuestra ciudad”.

La edil popular ha concluido afirmando: “Estas actuaciones son un paso más para que la Feria de Linares sea un espacio, en el que todas las personas puedan participar en igualdad de condiciones fomentando la empatía, el respeto y la inclusión real”.