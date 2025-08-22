El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, Jesús Estrella, ha reiterado “el firme compromiso de la administración autonómica con la provincia en materia de empleo donde, a través de diferentes programas y líneas de ayuda, ya se han destinado 68,5 millones de euros desde el año 2019”. Una materia “especialmente destacada en la hoja de ruta del Gobierno andaluz con el territorio jiennense, para el que se está preparando un Plan Específico de Empleo, el Programa Impulsa-T Jaén, que ya anunció el presidente, Juanma Moreno, dotado con 7 millones de euros”, cuyas bases se publicarán en este 2025.

En este sentido, el delegado del Gobierno ha afeado a Jaén Merece Más “la incoherencia de sus reclamos a la Junta de Andalucía, pues olvidan que a principios de este 2025 ya rechazaron un plan de empleo para Jaén, desde su posición en el Ayuntamiento de la capital, dotado con 700.000 euros que iba a permitir la contratación de 55 ciudadanos de Jaén”.

En este punto Jesús Estrella ha expresado la ayuda del Gobierno andaluz para ejecutar el próximo plan de empleo específico: “si lo rechazaron porque no sabían cómo aplicarlo deben pedirnos ayuda para no anteponer la deslealtad institucional a la empleabilidad de los jiennenses”. “La Junta de Andalucía está para activar políticas de empleo y lo ha demostrado”, ha añadido el delegado, “es ahora el Ayuntamiento de Jaén quien debe demostrar que está ahí por los jiennenses: los recursos están preparándose para ponerse a su disposición, esperemos que no vuelvan a rechazarlos”.

Jesús Estrella ha recordado que el próximo plan específico tiene el objetivo de “fomentar el empleo, mejorar la empleabilidad y la inserción laboral de personas desempleadas, un plan de choque que seguirá dando respuesta, como hemos hecho hasta ahora, a los problemas estructurales que en materia de empleo tiene la provincia: un alto índice de desempleo, especialmente en personas mayores de 30 años, y un proceso de despoblación progresivo”. “El compromiso del presidente Juanma Moreno con Jaén es firme, lo pida o no lo pida JM+”, ha concluido el delegado del Gobierno.

Del total de 68,5 millones de euros que el Gobierno andaluz ha destinado a la provincia jiennense a través de políticas activas de empleo destacan, entre otros programas, el Empleo y Formación que, con más de 39,4 millones de euros ha beneficiado a 1.452 alumnos en 100 proyectos de distintos ayuntamientos de Jaén; también el programa Andalucía Activa, dotado con 1,7 millones de euros para 1.114 contratos en los 97 municipios y las 6 Entidades Locales Autónomas de la provincia.