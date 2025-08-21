El Partido Popular de Linares asegura que continúa avanzando en su compromiso con la modernización de las infraestructuras deportivas de la ciudad, impulsando, dice, un nuevo paso en la remodelación integral del Estadio Municipal de Linarejos.

Entre las actuaciones en marcha destaca la demolición parcial del fondo marcador, una intervención clave que permitirá actuar sobre los cimientos y agilizar la instalación de una nueva estructura prefabricada. Esta medida busca optimizar, según los populares, los plazos de ejecución y acercar la finalización de las obras, cumpliendo así con el calendario marcado por el equipo de Gobierno.

El concejal popular Martín de la Torre subrayó que “desde el Gobierno del Partido Popular mantenemos nuestro compromiso con el club y la afición azulilla, trabajando para que Linarejos sea un estadio moderno, seguro y a la altura de un gran equipo como el Linares Deportivo”.

Asimismo, De la Torre remarcó que “estas obras forman parte de la transformación que está viviendo Linares. No se trata solo de una remodelación deportiva, sino de un proyecto que refuerza la identidad de nuestra ciudad y el orgullo de los linarenses”.

Bajo la dirección del equipo de Gobierno encabezado por Auxi del Olmo, el Partido Popular de Linares reafirma su implicación en las grandes obras que están cambiando la imagen de la ciudad y mejorando la calidad de vida de la ciudadanía