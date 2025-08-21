Este sábado, 23 de agosto, a las 21:00 horas, el Patio de Caballos de la Plaza de Toros de Linares será el escenario del XVI Concierto de Pasodobles Taurinos, una cita ya tradicional dentro de la programación cultural de la ciudad y que rinde homenaje a la Feria Taurina de Linares.

El evento, organizado por la Banda de Música Alfredo Martos, ofrecerá un selecto repertorio de composiciones emblemáticas del género, entre las que destacan “Brisas de Málaga”, “Graná e mi arma”, “Diego Ventura” y el inmortal “Manolete”, pieza de especial arraigo en la ciudad.

Con dieciséis ediciones a sus espaldas, este concierto se ha consolidado como un referente musical y cultural en el calendario de la Feria de Linares, atrayendo cada año a numerosos aficionados a la música taurina.