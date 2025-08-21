La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad ha convocado ayudas por valor de más de 1,2 millones de euros dirigidas a entidades privadas sin ánimo de lucro, universidades públicas y entidades locales para el desarrollo de proyectos en materia de conciliación y corresponsabilidad en la provincia de Jaén.

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado esta convocatoria, que forma parte del Plan Corresponsables del Ministerio de Igualdad, y cuyo plazo de solicitudes estará abierto hasta el 10 de octubre.

El Plan Corresponsables, puesto en marcha en 2021, tiene como finalidad garantizar el cuidado como un derecho en España desde la óptica de la igualdad entre mujeres y hombres. Está destinado a familias con niñas, niños y jóvenes de hasta 16 años y persigue tres grandes objetivos: favorecer la conciliación, crear empleo de calidad en el sector de los cuidados y dignificar y certificar la experiencia profesional del cuidado no formal.

Esta convocatoria se estructura en tres líneas, una a entidades privadas sin ánimo de lucro, con 3,2 millones de euros, otra a universidades públicas, con 500.000 euros (200.000 más que en 2024) y una tercera a entidades locales, con 12,6 millones, siendo la primera vez que se incluye esta línea en la convocatoria.

Provincia de Jaén

En la provincia de Jaén, la convocatoria supondrá una inyección de más de 1,2 millones de euros destinados a la Diputación y a diversos ayuntamientos para impulsar proyectos que permitan la conciliación y la corresponsabilidad a través de servicios de cuidados. Así, la Institución provincial recibirá 872.173 euros, el Ayuntamiento de Jaén 142.964 euros, el Ayuntamiento de Linares 69.717 euros, el de Andújar 45.503 euros; el de Úbeda 42.126 euros; el Ayuntamiento de Martos 32.505 euros y el Consistorio de Alcalá la Real 26.560 euros. Además, para la Universidad de Jaén se destinan 50.000 euros para programas de servicios de cuidados y de formación y sensibilización.

La delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Ángela Hidalgo, ha remarcado que, con estas cifras, la provincia de Jaén “fortalece su compromiso con las políticas de igualdad, conciliación y corresponsabilidad, asegurando que las familias, en especial las monoparentales, numerosas, con miembros con discapacidad o en riesgo de exclusión social, tengan acceso a servicios de cuidado de calidad”.

Asimismo, y respecto a los cambios en las reglas del Plan Corresponsables, la delegada territorial ha añadido que “una vez más el Gobierno de España nos demuestra a través de sus recortes en materia de conciliación y corresponsabilidad que sus políticas públicas sobre igualdad son políticas de boquilla y pacotilla”.

Las ayudas financiarán actuaciones para la conciliación de la vida familiar, personal y laboral mediante servicios de cuidado profesional en el domicilio, durante un número determinado de horas semanales; servicios en dependencias públicas, como escuelas, centros municipales o polideportivos y programas de sensibilización y formación en universidades públicas para fomentar modelos de masculinidades corresponsables e igualitarias.

Con esta convocatoria, la Junta de Andalucía refuerza su compromiso con la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. En 2024, la ejecución del Plan Corresponsables llegó al 99,14% de ejecución.