Linares se prepara para disfrutar de la Real Feria y Fiestas de San Agustín 2025, y Transportes Urbanos de Linares, empresa concesionaria del servicio de autobús urbano, ha diseñado un plan especial para que vecinos y visitantes puedan llegar al recinto ferial del PISAR sin necesidad de utilizar el coche.

El dispositivo incluye modificaciones en las líneas habituales y la puesta en marcha de tres rutas especiales para los principales días de feria. Entre los cambios más destacados se encuentran:

Líneas 2 y 4: Se suprime el servicio de la tarde los días 27, 29 y 30 de agosto, destinando los recursos a otras líneas con mayor demanda.

Línea 7: Amplía su horario hasta las 23:00 horas los días 27 y 28 de agosto, y hasta las 24:00 horas el 1 de septiembre, asegurando transporte durante las horas de mayor afluencia.

Líneas Especiales Feria (11, 12 y 13): Estas rutas estarán dedicadas exclusivamente al trayecto hacia y desde la feria, ofreciendo una opción directa y cómoda para los asistentes (Desde las 23:00 hasta las 6:00) (Ver tabla recorrido y horarios).

Cabe recordar que, en los últimos meses, Transportes Urbanos de Linares ha renovado completamente su flota de autobuses, pasando a ser totalmente eléctricos. Esta apuesta por la modernización contribuye a mejorar la calidad del aire en la ciudad, haciendo que sea más respirable. Los autobuses completamente renovados se emplearán tanto en el servicio diario como en este dispositivo especial para la feria.

El Ayuntamiento de Linares y Transportes Urbanos animan a ciudadanos y visitantes a utilizar el transporte público durante la feria, contribuyendo a la descongestión del tráfico y garantizando un desplazamiento seguro y eficiente hasta El Pisar.

Esta iniciativa permite disfrutar de la Real Feria de San Agustín de manera sostenible, evitando problemas de aparcamiento y promoviendo la movilidad urbana responsable.