La Policía Local de Linares ha introducido, recientemente, una serie de modificaciones en la circulación y señalización de varios puntos de la zona centro para mejorar la movilidad y la fluidez del tráfico, además de habilitar nuevos estacionamientos. Así, las principales variaciones afectan a la Plaza de San Francisco, donde se ha eliminado la rotonda, y a las calles Julio Burell y Bailén, en las que se han realizado cambios de sentido, recuperándose además aparcamientos en esta última vía.

Desde Policía Local se recuerda la importancia de respetar la señalización provisional y definitiva instalada, circular con precaución, especialmente en horas punta, y atender siempre las indicaciones de los agentes para evitar confusiones y posibles accidentes.

De forma detallada, las modificaciones en el tráfico son las siguientes:

– Plaza San Francisco: los vehículos que circulen por la calle Ventanas pueden girar hacia la calle Isaac Peral, según indica la nueva señalización vertical instalada. Es por ello que los vehículos que procedan desde la calle Viriato deben ceder el paso.

– Calle Julio Burell y aledañas: se ha habilitado el acceso a la calle Julio Burell desde la Avenida María Auxiliadora, pudiendo girar a la izquierda hacia la Avenida de San Sebastián (dirección Parroquia de San Agustín). Este cambio implica que la calle Julio Burell pasa de sentido único a doble sentido en el tramo comprendido entre la calle Hernán Cortés y el parking de San Agustín, y también que la Avenida de San Sebastián pasa igualmente de sentido único a doble sentido desde el parking hasta el cruce con la calle Riscos y la Avenida María Auxiliadora.

– Calle Bailén: pasa a ser de único sentido descendente desde la calle Julio Burell, habiéndose habilitado nuevos estacionamientos en el margen izquierdo de la calle Bailén, facilitando así el aparcamiento a vecinos de la zona y ciudadanos que acudan al centro. Este cambio afecta a las calles Riscos, Ercilla, Canalejas, Andrés Segovia y Guillén en dirección a calle Tetuán.

Con los diferentes cambios realizados en el tráfico se busca darle una mayor fluidez en cuanto a la circulación, así como conceder mayores espacios para que los peatones puedan transitar y sobre todo unir los diferentes barrios de la ciudad. Desde el Ayuntamiento de Linares se sigue trabajando para realizar mejoras que van encaminadas hacia una ciudad más habitable, cercana, segura y pensada para el bienestar de las personas.