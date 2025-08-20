El Paseo de Linarejos celebró el pasado 15 de agosto y el 18 de julio, dos ediciones del mercadillo ampliado de 15 horas de duración. Esta iniciativa, consensuada con los vendedores ambulantes y aprobada por mayoría, ha demostrado, según el PP «ser un modelo eficaz y bien acogido por el sector».

De los 144 puestos instalados por la mañana, un total de 130 decidieron mantenerse abiertos hasta la noche, lo que supone un 88% de participación. Este dato confirma la confianza de los comerciantes en un formato flexible y adaptado a sus necesidades.

El concejal del Partido Popular de Linares, Antonio Hervás ha destacado: “La clave del éxito ha sido el carácter voluntario de la medida, cada comerciante pudo elegir libremente el horario que mejor se ajustaba a sus circunstancias. Además, por primera vez, los puestos comenzaron a instalarse a primera hora de la mañana con temperaturas de 26 grados evitando la obligación de hacerlo a las 5 de la tarde, cuando el calor alcanzaba los 40 grados. Esta medida protege la salud y el bienestar de los trabajadores, a la vez que mejora sus condiciones laborales”.

“Hemos escuchado al sector y hemos trabajado codo con codo con los vendedores ambulantes para hacer del mercadillo un espacio más atractivo, seguro y rentable. Este formato voluntario demuestra que, cuando confiamos en los profesionales, ellos responden con compromiso y calidad.”

El concejal popular ha concluido afirmando: “Nuestro objetivo es continuar potenciando el mercadillo como motor económico, social y cultural de Linares. Vamos a seguir recogiendo propuestas de los propios vendedores para que cada edición sea mejor que la anterior.”

El Partido Popular reafirma así su liderazgo en la defensa de la venta ambulante y en la promoción de este emblemático mercado, pieza clave para la dinamización comercial de la ciudad.