El Ayuntamiento de Linares, a través de la Concejalía de Infancia, Familia y Discapacidad, refuerza este año su compromiso con la inclusión, a través de una serie de medidas destinadas a garantizar que todas las personas, independientemente de sus capacidades, puedan disfrutar plenamente de la Real Feria y Fiestas de San Agustín.

En ese sentido, desde el área ya se ha impartido una formación específica a Cuerpos de Seguridad, Protección Civil, personal de ludotecas y otros profesionales implicados en la Feria, con el objetivo de reconocer y actuar adecuadamente con personas con diversidad funcional. Toda esta información se ha recogido en un díptico que será entregado a Policía Local, Policía Nacional, caseteros y responsables de atracciones mecánicas. Además, tanto la Policía Local como la Ludoteca dispondrán de una aplicación con pictogramas (comunicador) para facilitar la comunicación no verbal en caso necesario.

De otro lado, por segundo año consecutivo, las familias que lo soliciten podrán obtener el carné de acceso preferente para personas con discapacidad intelectual. Este carné da preferencia en la entrada a las atracciones y además, por cortesía de los feriantes de las atracciones infantiles, los usuarios de dicho carné tendrán un viaje gratuito. Los carnés emitidos el año pasado seguirán siendo válidos.

Por otra parte, como novedad, la cabalgata de la Feria contará con un tramo sin ruido, ubicado en la Avenida de María Auxiliadora, pensado para que las personas con hipersensibilidad auditiva puedan disfrutar del desfile en un entorno más amable. También habrá zonas reservadas para personas con movilidad reducida, de tal manera que durante el recorrido se habilitarán tres puntos preferentes: Plaza del Ayuntamiento, Corredera de San Marcos (junto a la farmacia y en la Biblioteca Municipal).

Además, el 27 de agosto tendrá lugar una convivencia en el recinto ferial con actividades adaptadas, comida y baile, dirigida a usuarios de diferentes asociaciones y a titulares del carné de acceso preferente. Será una jornada lúdico-festiva para compartir, disfrutar y visibilizar la diversidad de nuestra ciudad.

“Todas estas actuaciones son un paso más para que la Feria de Linares vuelva a ser un espacio en el que todas las personas puedan participar en igualdad de condiciones, fomentando la empatía, el respeto y la inclusión real, y desde este equipo de Gobierno seguimos trabajando en esa línea”, ha señalado la concejal-delegada de Infancia, Familia y Discapacidad, Rosario Jódar.