La Guardia Civil ha investigado a un menor de edad que fue sorprendido conduciendo un vehículo de alta gama en la localidad jiennense de La Carolina sin disponer del preceptivo permiso de conducción. El hecho quedó registrado en un vídeo grabado por el acompañante y posteriormente difundido en redes sociales.

Según ha informado el Instituto Armado, la investigación se inició gracias a la colaboración ciudadana a través del portal “colabora@guardiacivil.org

”, que permitió identificar tanto a las personas implicadas como al vehículo y el lugar en el que se produjo la infracción.

El acompañante, propietario del coche, también ha sido investigado como cooperador necesario por el mismo delito contra la Seguridad Vial.

La Guardia Civil ha recordado que no se trata de un caso aislado, ya que recientemente otro menor fue sorprendido en las inmediaciones de Andújar conduciendo un ciclomotor sin el correspondiente permiso.

Ambos hechos han sido puestos a disposición de la Fiscalía de Menores de Jaén.