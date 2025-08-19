El Estadio Municipal de Fútbol «Paco Gálvez» acogió el domingo 17 de agosto la XXVII edición del tradicional Trofeo de tiro con arco, que contó con la participación de cerca de 90 arqueros y arqueras procedentes de Castilla-La Mancha, Andalucía y Madrid.

La cita deportiva se disputó bajo un intenso calor, lo que añadió dificultad a una competición de gran nivel en la que se dieron encuentro tanto deportistas experimentados como jóvenes promesas de esta disciplina.

El club local C.D.C. Disminusport tuvo un papel destacado en los resultados:

En la categoría Arco Recurvo Senior Femenino , Isabel Hervás se proclamó campeona.

En Arco Instintivo Veterano Masculino, José López logró el primer puesto, Andrés Padilla el tercero, Jerónimo Haro alcanzó la quinta posición, Manuel Torres la séptima y Blas Galindo la novena.

El Trofeo “Paco Gálvez” volvió a consolidarse como un referente para el tiro con arco en la región, combinando deportividad, competitividad y la proyección de nuevas generaciones.