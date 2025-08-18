El Partido Popular de Linares pone en valor el festival joven, una de las grandes apuestas culturales y musicales de la Feria de San Agustín 2025, que sitúa a nuestra ciudad com0 epicentro de los grandes conciertos del verano andaluz.

El secretario general de Nuevas Generaciones del Partido Popular de Linares, Nicolás Blanca ha destacado el cartel de este año, que está compuesto por actuaciones de primer nivel internacional, pensadas para todos los públicos, pero especialmente dirigidas a los jóvenes linarenses, que demandaban una programación musical de calidad.

“La programación de conciertos se constituye como referente en la oferta cultural de nuestra feria. Hablamos de artistas de renombre como Camilo y Omar Montes, que conectan directamente con los más jóvenes, pero también de grandes iconos de la música española como Duncan Dhu, Santiago Auserón y Nacha Pop, que aportan ese equilibrio intergeneracional tan necesario en una feria más inclusiva y diversa como será la nuestra”.

Del mismo modo, Nicolás Blanca ha valorado muy positivamente el esfuerzo realizado por el equipo de Gobierno para configurar un calendario musical que aúna tradición, calidad y proyección internacional posicionando a Linares como un referente cultural y turístico.

“Este tipo de iniciativas no solo dinamizan la ciudad a nivel cultural, sino que también generan un impacto económico directo en el comercio, la hostelería y el empleo local».

El secretario general de NNGG-LINARES ha concluido afirmando: “Con esta programación, la Feria de San Agustín 2025 no solo promete ser una de las más recordadas, sino que además consolida a Linares como un espacio de encuentro, modernidad y apuesta por la juventud”.