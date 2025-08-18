El Área de Salud y Consumo del Ayuntamiento de Linares destaca lo que califica como «éxito» con el que se han saldado las dos jornadas de mercadillos extraordinarios que se han celebrado este verano, “una iniciativa novedosa que ha demostrado ser un gran impulso para el comercio ambulante y la dinamización de la actividad comercial y hostelera en la zona del Paseo de Linarejos”, según ha señalado el concejal-delegado Antonio Luis Hervás.

Así, el edil ha explicado que estas jornadas, que combinaron la experiencia de los mercadillos nocturnos con las jornadas de larga duración, han sido muy valoradas tanto por los comerciantes como por el público en general. Y es que la ampliación de horarios y la celebración en horario nocturno han permitido a los vendedores ofrecer sus productos en condiciones más favorables, logrando un notable aumento en las ventas y en la afluencia de público.

“En este sentido, cabe destacar la gran acogida del mercadillo celebrado el 15 de agosto, que fue respaldado por la inmensa mayoría de los vendedores ambulantes. Aunque la participación era de carácter voluntario, un 90% de los comerciantes decidió mantenerse durante toda la jornada, demostrando, dicen «su compromiso con esta iniciativa y contribuyendo a su éxito». El horario de venta ampliado, de 9:00 a 00:00, evitó que los puestos tuvieran que montarse en las horas de más calor, circunstancia muy valorada tanto por vendedores como por visitantes. De esta forma, se garantizó que todos pudieran trabajar en horario de mañana y que, «quien lo estimó conveniente», se mantuviera en su puesto de venta durante la jornada nocturna”, ha afirmado Hervás.

El concejal ha apuntado que actualmente en el mercadillo desarrollan su actividad 160 familias que obtienen sus ingresos de la venta ambulante en Linares: “Todas ellas han contribuido de forma decisiva a que estas jornadas extraordinarias hayan sido posibles, permitiendo no solo dar mayor visibilidad al mercadillo, sino también incrementar las ventas de los vendedores y dinamizar el entorno comercial y hostelero del Paseo de Linarejos y sus aledaños”. “Restaurantes, bares, heladerías y otros negocios colindantes también se beneficiaron del incremento de visitantes, generando un efecto positivo en toda la zona”, ha celebrado.

“Desde la Concejalía de Salud y Consumo nos reuniremos con representantes de los vendedores ambulantes, algo que es habitual, y se estudiarán y valorarán nuevas actuaciones a desarrollar en los próximos meses”, ha agregado, al tiempo que ha agradecido a todos los participantes y asistentes por su apoyo y colaboración, reafirmando su compromiso con el impulso del comercio y la economía local.

Así mismo, la Concejalía de Salud y Consumo ha expresado su más sincero agradecimiento a las diversas áreas de este Ayuntamiento, como Servicios Públicos, Infraestructuras y Policía Local, y al personal de la propia Área, “por su esfuerzo, trabajo en equipo y colaboración durante estas jornadas, asegurando la seguridad y el buen funcionamiento de los eventos”.