La Unidad de Gestión Clínica (UGC) de Salud Bucodental del Área de Gestión Sanitaria Norte de Jaén ha obtenido la certificación otorgada por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA), de la Consejería de Salud y Consumo, acreditando así la calidad de sus servicios prestados a la ciudadanía de esta comarca jiennense. Es la segunda vez que esta UGC obtiene este reconocimiento de calidad por la ACSA, lograda previamente en 2019.

Este servicio de atención primaria de la sanidad pública andaluza, que está formado por odontólogos y personal de apoyo como técnicos auxiliares de enfermería, ha alcanzado el nivel de «avanzado» en la auditoria de esta entidad de certificación andaluza.

Los resultados en salud de la unidad no sólo se miden en los datos puramente asistenciales, como han sido en 2024, por ejemplo, las 9.847 consultas, realizándose en ellas 3.639 extracciones dentales, 250 obturaciones, 395 selladores y 331 tartrectomías, (de las que 2.724 extracciones dentales, 247 obturaciones, 394 selladores y 289 tartrectomías, se encuadran en el Plan Andaluz Dental Infantil (PADI, de atención a niños de 6 a 15 años) o la atención en salud bucodental en embarazadas). Se reconoce también la mejora continuada del servicio de atención al paciente, basándose en estándares de calidad definidos por la Agencia de Calidad, distribuidos en 76 estándares de calidad que se agrupan en 3 grandes bloques y 6 criterios. De entre ellos, ha destacado la obtención de resultados excelentes en áreas como ‘Derechos del paciente y continuidad asistencial’ o ‘Soporte’.

Además, los evaluadores de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía han identificado otras fortalezas del servicio de Salud Bucodental, aspectos que se basan, por ejemplo, en su participación activa en el proceso de elaboración del nuevo Plan de Salud Bucodental de Andalucía, que actualmente se está implantando, o tomando parte con examinadores en el V Estudio Epidemiológico de Salud Bucodental Infantil de Andalucía.

Del mismo modo, destaca la gestión proactiva que la UGC de Salud Bucodental realiza de los riesgos de seguridad del paciente, dividiéndolos en cuatro categorías: pacientes de riesgo; procedimientos diagnóstico – terapéuticos de riesgo; prácticas de riesgo; y conservación, manejo de medicamentos y productos sanitario de manera óptima.

La Unidad también tiene implantado un sistema de monitorización periódica de la calidad de los procesos de esterilización mediante control biológico, químico y de vacío. Igualmente, el reducido número de reclamaciones dirigidas a la unidad -solamente una en los últimos dos años- evidencia la satisfacción de los usuarios con la atención recibida.

Se concluye este listado de fortalezas subrayando el completo plan de formación que posee la Unidad, en el que la mayor parte de las actividades formativas están certificadas por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía.

El director de la Unidad de Gestión Clínica de Salud Bucodental, Luis Carlos Balaguer, ha indicado que “esta acreditación supone un respaldo al trabajo diario que la Unidad realiza tanto en la atención a pacientes adultos y menores como con diversidad funcional en colaboración con los hospitales de la capital de la provincia”. Del mismo modo, Balaguer ha afirmado que “la UGC Salud Bucodental está comprometida con la formación de sus profesionales con la realización de sesiones clínicas, así con las asociaciones de salud y centros educativos que requieren de nuestros profesionales en jornadas para la promoción de salud, al igual que la visita a centros escolares a través de los programas ‘Sonrisas y ‘Sonrisitas’, que se realizan anualmente”.

El Área de Gestión Sanitaria Norte de Jaén cuenta en la actualidad, en total, con siete Unidades de Gestión Clínica acreditadas tanto en Atención Primaria como hospitalaria. En concreto, en Atención Primaria poseen la acreditación las UGC Arrayanes (Linares D); UGC Virgen de la Cabeza (Andújar A); UGC Puerta de Madrid (Andújar B); y la UGC de Arjona. Del mismo modo, lo poseen las UGC del Hospital Universitario San Agustín de Hematología y Hemoterapia, la UGC Farmacia (interniveles); y la UGC de Laboratorio.

El objetivo de los próximos dos años es que todas la Unidades de Gestión Clínica del Área de Gestión Sanitaria Norte de Jaén este acreditado o, al menos, haya iniciado el proceso de certificación.

Impulso de la calidad

La ACSA es una organización pública de evaluación y certificación adscrita a la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía e integrada en la Fundación Progreso y Salud. Su finalidad es impulsar la cultura de la calidad y la mejora continua de los servicios que prestan las organizaciones y los profesionales sanitarios y de servicios sociales, buscando siempre la excelencia en la atención a la salud y el bienestar social.

Para ello, ofrece herramientas y servicios específicos para diferentes ámbitos de actividad, destacando su labor de producción y difusión de manuales de estándares y sus programas de certificación. Además, la ACSA acompaña a las organizaciones y profesionales en la mejora de la calidad de sus servicios a través de proyectos que promueven la innovación en la gestión y la difusión de buenas prácticas.

La misión de la ACSA es contribuir a transformar la atención a la salud mediante el impulso de la cultura de la calidad, reto que afronta persiguiendo su visión de alcanzar un sistema sanitario y de servicios sociales evolucionado hacia modelos más modernos de gestión de la calidad (aseguramiento, gestión, gestión total y mejora continua), donde todas las organizaciones dispongan de apropiados sistemas de gestión que garanticen su eficacia y eficiencia. Los valores en los que se basa su actividad son la cultura de la calidad, la gestión, la excelencia profesional y la filosofía de la mejora continua.

En la actualidad, un total de 67 centros y unidades del sistema sanitario y social de la provincia de Jaén cuentan con la certificación de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA), siendo 718 centros y unidades sanitarias y 74 centros de atención social los certificados por ésta dentro del sistema sanitario andaluz.