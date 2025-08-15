La Diputación Provincial de Jaén ha convocado la cuarta edición del concurso fotográfico ‘Recorriendo los Caminos Naturales Vías Verdes de la provincia de Jaén, un certamen “en el que pueden participar aficionados o profesionales con el fin de que muestren la belleza de los parajes y el valioso patrimonio natural que se puede admirar a lo largo de los recorridos de estos trazados naturales”, destaca la diputada de Medio Ambiente y Lucha contra el Cambio Climático, Isabel Uceda. El plazo para presentar las instantáneas expira el próximo 20 de octubre. Así, Uceda anima “a enviar imágenes innovadoras e inspiradoras, donde se descubran nuevos lugares y visiones de la biodiversidad y la geodiversidad de estos caminos, así como el espacio natural creado para la adopción de nuevos hábitos sostenibles y saludables”.

La provincia de Jaén cuenta con dos caminos naturales vías verdes: CNVV del Aceite y CNVV del Renacimiento. Este último cuenta asimismo con dos tramos en servicio como son el CNVV del Guadalimar y el CNVV del Segura. Entre todas estas infraestructuras suman un total de 97 kilómetros de recorrido que atraviesan 16 términos municipales. En estos itinerarios se pueden contemplar “impresionantes paisajes que abarcan desde el mar de olivos, hasta el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas”, incide la responsable del área de Medio Ambiente y Lucha contra el Cambio Climático de la Diputación para hacer hincapié “en el gran atractivo de los antiguos trazados ferroviarios que discurren por estos entornos privilegiados que cuentan con un importante patrimonio natural, histórico y artístico”.

El concurso está dotado con 1.200 euros en premios y se divide en cuatro categorías –a cada modalidad le corresponden 300 euros-. El primero de los apartados de este concurso está dedicado a paisajes de los caminos naturales, mientras que la segunda opción está dirigida a imágenes que muestren cualquier actividad realizada en estos trazados. La tercera categoría se centrará en la biodiversidad y geodiversidad existente, mientras que el cuarto y último apartado se ha reservado al patrimonio ferroviario –viaductos, pasarelas, túneles o pasos a nivel, entre otros–.

Las bases completas de este concurso se pueden consultar en la web www.dipujaen.es, en el apartado de ‘Vías Verdes’ del área de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático –https://www.dipujaen.es/conoce-diputacion/areas-organismos-empresas/areaI/via_verde/concurso-de-fotografia-.