Este sábado 16 de agosto a las 21:00 horas, el Teatro Municipal de Almagro acogerá la representación de LOCA, la aclamada obra de Pedro Güido que reivindica la figura de Juana I de Castilla, no solo como reina, sino como mujer adelantada a su tiempo, desafiando la versión que la historia reciente ha transmitido sobre su supuesta locura.

LOCA nació como un libro que ha permanecido más de 30 semanas en el número uno de la categoría de Teatro Medieval en Amazon, alcanzando ya su sexta edición en tan solo siete meses. Tras su salto a los escenarios, la obra se ha consolidado como un fenómeno teatral, combinando rigor histórico y emoción dramática.

La gira de LOCA arrancó el 12 de julio en el Teatro Cervantes de Linares —ciudad natal del autor— y culminará el 21 de marzo de 2026 en Málaga, recorriendo algunos de los escenarios más relevantes del país. La llegada a Almagro, cuna del teatro clásico español, supone un hito para la obra y para el propio teatro linarense, que se presenta en uno de los espacios más emblemáticos para las artes escénicas.

Elenco

Las críticas para el elenco en las primeras representaciones han sido abrumadoras, destacando la magnífica interpretación de Ana Gómez en el papel de Juana I de Castilla y de Manuel Flores como Felipe “el Hermoso”. Conforman el elenco: Clemente Villegas (Cardenal Cisneros), Patricia Barrios (Isabel I de Castilla), María Duro (Inés), Ana Belén Peña (María), Txus Garrido (Luisa) y Miguel Rodríguez (Carlos I). No menos elogios ha recibido José A. Sánchez “Joselillo” quién se ha encargado de elaborar la música original para la obra.

Entradas y transporte especial

Las entradas están disponibles en Concha’s Atelier de Almagro y, el mismo día de la función, en la taquilla del teatro. Además, para facilitar la asistencia de espectadores de fuera de Almagro, se ha habilitado un autobús desde Linares, con reservas gestionadas a través de las redes sociales del autor. Este autobús arrancará en Estación de LinaresBaeza haciendo parada en Santa Margarita (Linares).

Pedro Güido invita a descubrir una versión renovada y vibrante de Juana I, donde la pasión, la dignidad y la lucha personal se imponen sobre el mito de la locura.