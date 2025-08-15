Cuatro personas han tenido que ser atendidas por los servicios sanitarios tras incendiarse la vitrocerámica de una vivienda en Linares (Jaén), según ha informado el 1-1-2, servicio de la Agencia de Emergencias de Andalucía adscrita la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta.

Los hechos han tenido lugar sobre las 14:30 horas, en ese momento, el teléfono 1-1-2 recibió un aviso por humo en una vivienda de la calle Pio XII, inmediatamente, la sala coordinadora informó a los Bomberos, a la Policía Nacional, Local y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061.

Los sanitarios han confirmado la atención a cuatro personas, todas han ido al Hospital de Linares: dos de ellas han sido evacuadas por el equipo médico y otras dos han ido por medios propios.