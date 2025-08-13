La Plataforma Ciudadana en Defensa de la Universidad de Jaén ha convocado una gran movilización el próximo 8 de octubre en la capital jiennense para protestar contra lo que consideran un nuevo ataque al futuro de la Universidad de Jaén (UJA) y, en especial, al Campus Científico-Tecnológico de Linares.

Según denuncia la plataforma, la Junta de Andalucía ha rechazado implantar el Grado en Ingeniería Biomédica en la UJA, una titulación estratégica para la provincia, mientras ha autorizado su implantación en una universidad privada. Además, aseguran que esta decisión se ha comunicado fuera de plazo, sin margen de reacción, y que se suma a los incumplimientos en la financiación prometida a la institución académica en los últimos años.

Los convocantes califican esta medida como un “ataque directo” al futuro de la UJA y al desarrollo académico, científico y económico de la provincia de Jaén. Recuerdan la histórica movilización del 7 de abril de 2022 en defensa de la universidad pública y llaman a repetir e incluso superar aquella respuesta ciudadana.

La manifestación se plantea como un grito conjunto para reclamar igualdad de oportunidades y evitar lo que consideran un intento de condenar a la universidad jiennense a la irrelevancia frente al impulso de la enseñanza privada. Bajo el lema “Jaén, levántate por la UJA”, la plataforma anima a toda la ciudadanía a sumarse y llenar las calles el 8 de octubre para exigir respeto y compromiso con la educación pública universitaria.