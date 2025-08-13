El esfuerzo, la constancia y la pasión por el Kenpo tienen recompensa. Y una vez más, el Club Deportivo Estudio Martos de Linares, bajo la dirección de Pedro Martos e Isabel Martínez, sigue creciendo y vuelve a hacer historia: 8 de sus deportistas han sido convocados por la Selección Española para disputar el Campeonato de Europa de Kenpo, que se celebrará del 29 de octubre al 1 de noviembre en Bolaños de Calatrava (Ciudad Real).

Al frente del grupo estará Ángela Polaina, una competidora incansable que lleva años dejando huella dentro y fuera del tatami. Su liderazgo natural, su experiencia internacional y su entrega diaria la convierten en una pieza clave del equipo. Esta vez, defenderá los colores de España en Kobudo, Kata por equipos, Defensa personal mixta y Semikenpo, mostrando una vez más su versatilidad y compromiso con el arte marcial.

Junto a ella competirán Marta Navas y Claudia Ponce, que participarán en Kata por equipos y Defensa personal femenino. Su compenetración y sincronía son fruto de un trabajo continuo, en el que el esfuerzo diario ha dado paso a la confianza y la solidez técnica. Forman un equipo compacto, con gran proyección y muy buenas sensaciones de cara al campeonato.

Agustín Rodríguez, competirá en Kata individual, donde ha demostrado ser un rival a tener en cuenta. También volverá a formar pareja con Ángela Polaina en Defensa personal mixta, una modalidad que ambos dominan con precisión y compenetración tras años de entrenamiento conjunto.

Se suman a la convocatoria tres jóvenes linarenses: Almudena Muñoz, Celia Hernández y Rosana Agea. Las tres competirán en Kata por equipos y Semikenpo. Su convocatoria es el reflejo del trabajo formativo que se realiza en el CD Estudio Martos desde la base.

Además, completará el equipo Rubén Ponce, que competirá en Semikenpo y que llega a esta cita con una gran preparación física y mental. Entrenando con una motivación tremenda y con las ideas muy claras: va a por todas.

Los ocho tendrán la oportunidad de demostrar su trabajo en tatami europeo.

Para el CD Estudio Martos de Linares, esta convocatoria supone un nuevo reconocimiento al trabajo constante que se realiza en sus instalaciones. Con una filosofía basada en el respeto, el esfuerzo y la mejora continua, el club ha conseguido convertirse en un referente del Kenpo en Andalucía y en España.

Los próximos meses serán intensos: preparación específica, entrenamientos técnicos, simulaciones de combate, trabajo físico y mental… Todo con un objetivo común: representar a Linares, a Andalucía y a España con orgullo, entrega y determinación