Se ha producido un nuevo cambio en la señalización de la Plaza San Francisco de Linares tras la eliminación de la rotonda, una actuación destinada a dar mayor protagonismo a los peatones en este céntrico enclave de la ciudad.

Con el objetivo de mejorar la circulación en el centro urbano, el Ayuntamiento ha modificado la señalización permitiendo que los vehículos que circulen por la calle Ventanas puedan girar hacia la calle Isaac Peral, tal y como indica la nueva señalización vertical instalada.

Asimismo, se recuerda a los conductores que los vehículos procedentes de la calle Viriato deben ceder el paso, siguiendo las indicaciones establecidas para garantizar la seguridad vial y la fluidez del tráfico.