El próximo jueves 14, la localidad de Linares vivirá una cita especial con el cosmos gracias a la Noche de Astronomía: Descubriendo el Cosmos, organizada por la Asociación Linarese Curiosity con la colaboración del Ayuntamiento de Linares. La actividad tendrá lugar en la Ermita de la Virgen de Linarejos, a partir de las 22:30 horas, y está abierta a todos los interesados en disfrutar de una experiencia única bajo las estrellas.

Durante la jornada, los participantes podrán observar diversos objetos celestes a través de telescopios, incluyendo la Luna, planetas y galaxias, permitiendo un acercamiento directo y visual al universo que nos rodea. Además, se impartirá la charla “Viaje por la historia del Universo”, a cargo de Pedro Gómez, quien recorrerá los hitos más importantes de la evolución del cosmos.

Complementando la experiencia, la actividad incluirá la emisión en directo de imágenes desde un observatorio de manera remota, lo que permitirá a los asistentes disfrutar de vistas privilegiadas del cielo aunque no estén físicamente en el observatorio.

La Noche de Astronomía se enmarca dentro de las iniciativas culturales y científicas promovidas en Linares, coincidiendo con la conmemoración del 150 aniversario de la ciudad, y busca acercar la astronomía a todos los públicos de manera participativa y educativa.

Colaboran en la organización la Asociación Linarese Curiosity y el Ayuntamiento de Linares.