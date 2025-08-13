El linarense Juan Francisco López ha logrado un destacado séptimo puesto en el Campeonato de Europa de descenso en bicicleta de montaña, disputado en la Estación de Esquí de La Molina, en el Pirineo de Gerona, dentro de la categoría Máster-50. La prueba contó con una alta participación y un gran nivel competitivo, en la que López volvió a dejar patente su experiencia y calidad sobre la bicicleta.

El circuito, técnico y selectivo, presentaba 2,30 kilómetros de trazado con un importante desnivel acumulado. Los continuos cambios de terreno, el paso por zonas boscosas, saltos y tramos de gran exigencia física pusieron a prueba a los corredores. López se mantuvo firme y demostró estar en plena forma, confirmándose como uno de los mejores especialistas europeos en esta disciplina.

En la misma categoría, Santiago Salvador finalizó en la octava posición, mientras que Juan José Cazalilla, en Máster-45, concluyó en el décimo puesto, completando así la representación jiennense en esta cita continental que reunió a más de 420 participantes.

“Estoy contento con el resultado, dado el nivel de los rivales y lo exigente de la prueba. Me habría gustado estar entre los cinco primeros, pero aun así estoy satisfecho. Ahora descansaré unos días y comenzaré a preparar la próxima temporada con el objetivo puesto en el Mundial de marzo en Chile. Agradezco el apoyo de los patrocinadores, a quienes dedico toda la temporada”, declaró Juan Francisco López tras la carrera.