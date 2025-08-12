El Ayuntamiento de Linares ha impulsado una jornada de formación específica para avanzar hacia una Feria inclusiva. La actividad, dirigida a miembros de la Policía Local, Policía Nacional, Protección Civil y personal de la Ludoteca Infantil, se centró en cómo atender de forma adecuada a personas con discapacidad cognitiva en distintas situaciones.

La concejal-delegada de Infancia, Familia y Discapacidad, Rosario Jódar, subrayó la importancia de esta iniciativa, que fue impartida por integrantes de la Asociación de Autismo Juan Martos, destacando que el objetivo es garantizar un entorno seguro, comprensivo y adaptado para todos los ciudadanos durante las celebraciones.