El Gobierno de España ha aprobado la tramitación administrativa urgente del proyecto de Real Decreto que regula la concesión directa de subvenciones a favor de determinadas entidades locales y de la FEMP para la realización de actuaciones de búsqueda, localización, exhumación y, en su caso, identificación de restos de personas víctimas de la Guerra de España y la dictadura.

La provincia de Jaén recibirá aproximadamente 300.000 euros en subvenciones, de los que 100.000 euros irán destinados a la Diputación provincial de Jaén, para la exhumación de la Fosa de Linares y 200.000 euros que irán hacia el Ayuntamiento de Jaén, para la exhumación de la Fosa 702 y otras.

El secretario de memoria histórica del PSOE de Jaén, Miguel Ángel Valdivia, califica esta subvención como “una magnífica oportunidad para poder seguir las exhumaciones e identificación, con el objetivo de recuperar la memoria democrática y que las familias de los represaliados puedan darles una sepultura digna a sus seres queridos”.

A nivel de España, diputaciones y ayuntamientos recibirán más de 1,4 millones de euros para los trabajos de exhumación en distintas fosas del país, además del más del millón de euros a la Federación Española de Municipios y Provincias para el mismo fin. La provincia de Jaén recibirá el 21,43% del importe asignado a nivel nacional.