El Partido Popular de Linares continúa con su compromiso con la modernización y mejora de las infraestructuras deportivas de la ciudad impulsando la remodelación integral del Estadio Municipal del Linarejos. Entre las actuaciones previstas se encuentra la demolición parcial del fondo marcador, una intervención necesaria para poder actuar sobre los cimientos y facilitar la instalación de la nueva estructura prefabricada. Este paso permitirá acelerar los plazos y acercar la finalización de las obras cumpliendo así, con los objetivos marcados por el equipo de Gobierno.

El concejal del Partido Popular de Linares, Martín de la Torre ha destacado: “Desde el Gobierno del Partido Popular mantenemos nuestro compromiso con el club y la afición azulilla trabajando para que Linarejos sea un estadio moderno, seguro y a la altura de un gran equipo como el Linares Deportivo”.

Asimismo, De la Torre ha concluido afirmando: “Estas obras forman parte de la transformación que está viviendo Linares. No se trata solo de una remodelación deportiva, sino de un proyecto que refuerza la identidad de nuestra ciudad y el orgullo de los linarenses”.

Bajo la dirección del equipo de gobierno liderado por Auxi del Olmo, el Partido Popular de Linares reafirma su implicación en todas las grandes obras que están cambiando la imagen de la ciudad y mejorando la calidad de vida de la ciudadanía.