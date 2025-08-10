El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha llegado en junio a 20.665 hogares en Jaén donde viven 67.476 personas, según la última estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). La cuantía media de la prestación es de 459,56 euros al mes por hogar y, en conjunto, la nómina de este mes ha ascendido a casi 130,6 millones de euros en toda España.

Desde la puesta en marcha de este escudo social en junio de 2020 para la atender las necesidades básicas de la población más vulnerable, esta prestación ha llegado a 88.511 jiennenses, de los que 38.227 son menores.

En la provincia, los hogares monoparentales a los que alcanza la ayuda ascienden en julio a 2.951 y las unidades de convivencia que perciben el complemento específico de ayuda a la infancia (CAPI) suman 16.264.

En el conjunto de la provincia, el IMV ha llegado en julio a 20.665 hogares en los que viven 67.476 personas. Este mes, hay 3.150 prestaciones activas más que las que había hace un año en este mismo periodo, lo que supone un incremento del 17,9%.

En cuanto a la evolución de los beneficiarios, en julio de 2025 se contabilizan 10.143 beneficiarios más que los registrados en este mismo mes de 2024 (+17,6%). En cuanto al perfil de los titulares como de los beneficiarios, podemos decir que el IMV en Jaén tiene un marcado perfil femenino, donde de los 20.665 titulares, 14.919 son mujeres, lo que representa un porcentaje del 72,1%.

Infancia e IMV

El Jaén, son 27.925 los niños, niñas y adolescentes los beneficiados por el IMV, siendo en España un total de 947.903 y, en Andalucía 294.854, por lo que se da respuesta a uno de los objetivos principales del IMV que es combatir la pobreza infantil. En cuanto a los hogares cubiertos por el IMV donde conviven menores de edad, existen 16.050 hogares con menores en Jaén, de los que 2.843 son monoparentales, es decir, se constituyen por un solo adulto (normalmente mujer) que está a cargo de menores, lo que representa un 17,7%.

“Más de 2.843 hogares monoparentales en Jaén están recibiendo el Ingreso Mínimo Vital. En la mayoría, hay una mujer al frente y menores a su cargo. La prestación supone una palanca esencial en un momento difícil de sus vidas, cuando sostener una familia sola implica un esfuerzo enorme. El IMV contribuye a dar estabilidad y seguridad a estas madres y a sus hijos e hijas, reconociendo su realidad y acompañándolos donde más lo necesitan”, ha valorado el subdelegado del Gobierno de España en Jaén.

Una de las principales herramientas de lucha contra el riesgo de pobreza infantil es el complemento de ayuda para la infancia (CAPI), que forma parte del Ingreso Mínimo Vital. Este mes, el IMV con este complemento ha llegado a 16.264 unidades de convivencia. Esta modalidad de IMV supone una ayuda de 115 euros por hogar al mes en el caso de niños de 0 a 3 años; de 80,5 euros al mes por cada niño entre 3 y 6 años; y de 57,5 euros al mes por cada menor de entre 6 y 18 años. La cuantía media del complemento en julio ha sido de 67,7 euros por cada menor y de 124,6 euros por hogar con menores.

El IMV, una prestación estructural

Desde su puesta en marcha, el IMV ha llegado a 27.642 hogares de la provincia de Jaén y beneficiado a 88.511 personas, de los cuáles 38.227 son niños, niñas y adolescentes, el 43% del total.

“En estos cinco años de vigencia, el Ingreso Mínimo Vital ha demostrado ser una herramienta eficaz e imprescindible para reducir la pobreza extrema y la desigualdad, especialmente entre niños, niñas y adolescentes. Detrás de cada dato hay una vida, un hogar que se apoya en esta ayuda para mirar al futuro con un poco más de certeza”, asegura Manuel Fernández.

Se cumplen cinco años desde la creación del IMV, en los que la Seguridad Social ha destinado 16.204,7 millones de euros al abono de las nóminas de esta prestación, de los que más de 4.700 millones de euros corresponden a Andalucía y 339 millones de euros a Jaén.