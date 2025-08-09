Agentes de la Policía Nacional adscritos a la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Comisaría Local de Linares, dentro del marco del “Plan Operación Verano 2025”, han procedido a la detención de dos varones por su presunta implicación en un delito contra la salud pública, hechos que

tuvieron lugar el pasado día 6 de agosto tras un aviso a la Sala del CIMACC 091 de la Policía Nacional, alertando de una discusión entre varias personas, en las inmediaciones del Paseo de los Marqueses.

A la llegada de los indicativos policiales al lugar, las personas que al parecer se encontraban discutiendo se habían desplazado hasta un vehículo, logrando la patrulla localizarlos e identificarlos, manteniendo ambas personas un comportamiento muy nervioso, dando versiones incoherentes y no coincidentes de lo que había sucedido.

Tras la identificación de dichas personas y al comprobar que ambas eran residentes en un municipio de Madrid y sin ningún tipo de vinculación con la ciudad de Linares, se procede a realizar una exhaustiva inspección policial en el interior del vehículo junto al que se encontraban, localizándose en el interior del habitáculo del mismo, un paquete al que tras realización del narcotest, identificó a la sustancia como COCAÍNA, con un peso de algo más de UN KILOGRAMO, concretamente 1.121 gramos.

Por otra parte, en la comprobación de efectos y pertenencias que portaban estas personas, a ambos se le interviene dinero en efectivo, el vehículo a nombre de uno de los detenidos, así como varios dispositivos móviles.

Es de reseñar que se trata de la segunda intervención en apenas una semana, donde se procede a la incautación de una gran cantidad de cocaína, siendo en la madrugada del pasado jueves día 31 de julio, cuando igualmente por parte de indicativos de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional de Linares, se intervinieron otros 3 KILOGRAMOS de dicha sustancia y la detención de una persona, continuándose de manera especial durante el periodo estival, con un dispositivo especial para lucha contra el tráfico ilegal de sustancias estupefacientes.

Tras la tramitación del correspondiente atestado policial, los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Linares, decretándose su ingreso en prisión.