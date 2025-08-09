Jaén contabilizaba en julio un total de 504 casos de plurivictimizadores, es decir, de autores de agresión machista con más de víctima, al objeto de intensificar las medidas de monitorización y supervisión de agresores reincidentes. A 28 de julio se registraban 463 autores y 482 víctimas, según los datos del informe elaborado por la Unidad de Coordinación contra la Violencia de Género sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno de España en Andalucía, recogidos en el Sistema VioGén.

Dicho estudio también hace mención al número de víctimas con factor de vulnerabilidad, marcado por la existencia de circunstancias como la discapacidad, le enfermedad grave física o psíquica o los intentos de suicidios. A finales de julio se detectaban 32 casos, con 30 víctimas y 32 autores.

El Sistema VioGén, puesto en marcha por la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior en 2007, centraliza y gestiona toda la información procedente de las denuncias realizadas por casos de violencia de género a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tanto Policía Nacional, como la Guardia Civil, e integra además a algunos Cuerpos de Policías Locales de ayuntamientos que tienen suscrito los convenios de colaboración con el Ministerio del Interior.

Herramientas de prevención y control

Para avanzar en la prevención y protección de las mujeres, existen herramientas donde asesorarse, denunciar o alertar en caso de riesgo como son el teléfono 016, el sistema Atenpro o las pulseras impuestas por los juzgados de Violencia de Género para el cumplimiento de orden de protección y de alejamiento.

A cierre del mes de junio el número de atenciones en el teléfono 016 en Jaén disminuido en 16,4% respecto a las cifras obtenidas en el mismo mes del pasado año. En 2024, se produjeron 61 llamadas y en 2025 se redujeron a 51 en la provincia jiennense.

El 016 ofrece información general, asesoramiento jurídico y atención psicológica inmediata, 24 horas al día, siete días a la semana, por personal especializado a todas las formas de violencia contra las mujeres. Esta actuación también se realiza a través del WhatsApp 600 000 016 y del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es.

Hay que recordar que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 pueden servir de asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de violencia de género, así como el asesoramiento jurídico de 8:00h a 22:00 h todos los días de la semana, con atención en 52 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

En cuanto al servicio Atenpro, de atención y protección mediante dispositivo electrónico con geolocalización y botón de emergencia para víctimas de violencia machista, en junio se contabilizaron 389 atenciones, ámbito en el que se contabilizaron 1.419 y experimentaron un crecimiento del 6,6% respecto a las cifras alcanzadas en junio de 2024.

Dentro del informe también se analiza la evolución de las pulseras de alejamiento, que en el mes de análisis disminuyeron en comparación con junio de 2024 – 143 pulseras – hasta situarse en los 123 dispositivos activos.

La implantación de este tipo de dispositivos sigue estando plenamente consolidada, con cifras muy por encima de la media nacional, ya que la tasa por millón de mujeres de 15 años o más en Jaén es de 448,7 más del doble de la media nacional que es de 206,9. En total, en España estaban activas 4.483 pulseras y en Andalucía 1.635.

Municipios VioGén

A fin de continuar recabando apoyos para una gestión más eficaz de los casos, desde el Sistema VioGén se ofrece la posibilidad a todos los municipios de adherirse a esta lucha contra el machismo y la violencia de género para ofrecer una mayor protección a las mujeres. Para ello pueden suscribir un convenio con la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, que permite a la Policía Local del municipio colaborar con la Policía Nacional y la Guardia Civil para este cometido.

En Jaén son 40 los municipios jiennenses los que integran esta red y próximamente, se incorporarán Arjona y Pegalajar mediante el convenio suscrito con el Ministerio del Interior.

Los datos recopilados en el Sistema VioGén se elaboran a partir de los datos de los Boletines Oficiales de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género –dependiente de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad–, de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior y del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial.

La estadística elaborada por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, dependiente de la Secretaría de Estado de Igualdad, tiene como fin tener un conocimiento de la evolución de la violencia de género en la comunidad y determinar las prácticas más eficaces en su prevención, así como integrar y coordinar a todos los usuarios para reducir los casos.