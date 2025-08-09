La Diputación de Jaén, a través de la Fundación Legado Literario Miguel Hernández, y con la colaboración de la Agrupación Fotográfica de Jaén ‘Santo Reino’, pone en marcha por cuarto año consecutivo el concurso Foto Poética Hernandiana, que en esta ocasión mantendrá su plazo de presentación de obras abiertas hasta el próximo 14 de septiembre. La diputada de Cultura y Deportes, África Colomo, recuerda que “a través de este certamen, que reparte 2.600 euros en premios, se pretende rendir homenaje al legado inmortal de Miguel Hernández e invitar a reinterpretarlo desde nuevas sensibilidades y miradas”.

En esta línea, Colomo destaca “la oportunidad que tienen los profesionales y aficionados de poner en valor y difundir la obra del poeta alicantino desde una perspectiva diferente, donde predomina la imagen, la palabra, la alusión y el sentimiento que generan los versos de nuestro poeta más universal”. Sin duda, “estas instantáneas amplían el significado de los poemas, pero también es otra forma de que los textos estén presentes entre nosotros, enriqueciendo así las posibilidades artísticas de ambas formas de expresión y dando a la poesía de Miguel Hernández una visión contemporánea, que además recorrerá distintos municipios de Jaén y Andalucía a través de una exposición itinerante”. Por su parte, el presidente de la Agrupación Fotográfica de Jaén ‘Santo Reino’, Blas Ogáyar, califica de “excelente este concurso con el que pretende rendir tributo a la vida, lucha y obra de este poeta, capturando en cada fotografía el espíritu de su legado”, añade Ogáyar.

Este certamen, que está homologado por la Federación Andaluza y la Confederación Española de Fotografía, contará con un jurado profesional –integrado por miembros de la Agrupación Fotográfica de Jaén ‘Santo Reino’ y por la Fundación Legado Miguel Hernández de Diputación- que se encargará de seleccionar los 20 premios con los que está dotado este concurso: un primer premio de 400 euros, un segundo de 250 euros, tres terceros premios de 150 euros y quince. Accesos de 100 euros. Asimismo, el primer y segundo premio tendrán medallas de oro y plata de la Federación Andaluza y Confederación Española y todos los premiados recibirán distinciones y diplomas. Entre las características que se tendrán en cuenta a la hora de seleccionar las instantáneas ganadoras se encuentran la calidad técnica y estética de la fotografía, la riqueza simbólica e iconográfica de la imagen y la adecuación y relación de la misma con el poema seleccionado.

Las bases para inscribirse en este certamen, así como la ficha de inscripción, están recogidas en la página web de la Fundación Legado Miguel Hernández de Diputación . Para cualquier consulta, los interesados pueden hacerlo a través de los correos electrónicos fundacionlegadomh@dipujaen.es o fundacionlegadomh@gmail.com .