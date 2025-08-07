El primer teniente de alcalde, Raúl Caro-Accino, acompañado por el concejal-delegado de Deportes, Martín de la Torre, ha visitado el Estadio Municipal de Linarejos, junto a directivos del Linares Deportivo y personal técnico, para comprobar el desarrollo de las obras de remodelación, que marchan a buen ritmo. El edil ha mostrado el compromiso del equipo de Gobierno con este proyecto y la intención de acelerar los trabajos en la medida que sea posible.

“Nos hemos sentado con la empresa constructora y la dirección facultativa y hemos decidido que durante estos días vamos a demoler casi la mitad de la grada del fondo marcador para que podamos darle celeridad a la obra. Ya que estamos poniendo todas las zapatas y los pilares, vamos a hacer más unidad de obra para que cuando lleguen los prefabricados se termine en esta primera fase mucha más unidad de obra de lo que estaba previsto, y así para la segunda fase quede un poco menos”, ha explicado.

“Esto va a tener algunas molestias para los espectadores, pero no muchas, y no afectará para nada a la situación de los abonados del club. De todas formas, se va a colocar una grada supletoria en el lado derecho del fondo marcador para los espectadores y afición visitante. Ya están definidos todos los prefabricados, así que cuando se terminen todos los cálculos y empiecen a ponerse, se irá viendo mucho más ritmo en la obra, que es lo que esperamos todos”, ha detallado Caro-Accino.