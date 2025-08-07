El Partido Popular de Linares muestra su satisfacción por los datos positivos en materia de empleo y población registrados en los últimos meses.

La presidenta del Partido Popular de Linares, Mariola Aranda ha destacado que: “Linares cuenta hoy con 101 personas desempleadas menos que hace un mes. Motivo por el cual consideramos que estos datos vienen a confirmar, el buen funcionamiento de las políticas impulsadas por nuestro equipo de gobierno en la ciudad”.

“Esta bajada en el número de desempleados no es fruto de la casualidad, sino del cambio político y del impulso de políticas serias y comprometidas por parte de los Gobiernos del Partido Popular en Andalucía y Linares apoyando al tejido empresarial y respaldando a nuestros autónomos y emprendedores”.

“Estamos ante buenas noticias para Linares, especialmente tras años marcados por el aumento del paro que tuvo lugar en gran medida a causa de las políticas de los gobiernos socialistas”.

«Sabemos que aún queda mucho por hacer, pero con esfuerzo, compromiso y unidad, Linares continuará avanzando.

La presidenta de los populares ha concluido reafirmando el compromiso de seguir impulsando políticas que generen empleo y bienestar para la ciudadanía: “Linares está despertando, y lo está haciendo con paso firme. Por ello desde el Gobierno municipal vamos a seguir trabajando con responsabilidad, cercanía e ilusión para que el futuro sea cada día más prospero para todos nuestros vecinos”