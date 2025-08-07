La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, a través de Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales (IAPRL), ha impulsado un año más una campaña publicitaria enfocada a sensibilizar en el ámbito laboral a empresas y a personas trabajadoras, así como a la ciudadanía en general, frente al riesgo de estrés térmico por calor en Andalucía, coincidiendo con los meses de verano en los que las temperaturas alcanzan cotas extremas.

La delegada territorial de Empleo, Ana Mata, ha detallado que esta campaña, que se refuerza durante distintos periodos de los meses de julio, agosto y septiembre, tanto en medios de comunicación ‘online’ como en redes sociales, “pretende concienciar sobre las causas y los síntomas que pueden derivar en un golpe de calor, que puede tener consecuencias fatales en el peor de los casos; además de recoger una serie de recomendaciones para prevenirlos, tanto antes como durante la jornada laboral”.

Mata Soria ha detallado que también el Centro de Prevención de Riesgos Laborales (CPRL) de Jaén ofrece información detallada sobre los efectos de un golpe de calor y las pautas para prevenirlos; lo mismo que con el cáncer de piel, recuerda riesgos y consejos especialmente dirigidos a trabajadores más expuestos al sol. La delegada ha destacado la relevancia de este material muy profesional, muy bien esquematizado y muy bien explicado, que incide en “la importancia de estar bien informados también en este tema y priorizar siempre estas sencillas medidas de prevención que salvan vidas y garantizan trabajos más seguros y saludables en el periodo estival”.

El refuerzo de la campaña del IAPRL se publicita en más de una treintena de medios online y en esta ocasión, a las redes sociales de otras ediciones ─Facebook, Instagram, Linkedin, Tik Tok, Youtube y Twitch─, se ha sumado la plataforma de podcast Ivoox. Igualmente, la campaña también permanece visible en mobiliario urbano a nivel regional, así como en autobuses urbanos e interurbanos a fin de poder cubrir todo el ámbito y tener presencia durante todo el verano con una buena visibilidad.

Bajo el título ‘¿Y si hoy pudiéramos cambiar el destino y evitar un golpe de calor?’, el IAPRL difunde esta campaña en la que plasma consejos para sortear el estrés térmico, tales como mantenerse hidratado bebiendo líquidos con regularidad, evitar las horas de mayor exposición al sol, establecer pautas de descanso o evitar sobreesfuerzos.

En periodos de fuerte calor, los mecanismos fisiológicos de adaptación del cuerpo humano se ponen en marcha, pero hay límites a partir de los cuales los riesgos para la salud son importantes, sobre todo cuando convergen otros factores agravantes, como son las tareas pesadas o los trabajos en el exterior. Síntomas como fatiga, piel seca, dolor de cabeza, vértigo y rampas musculares pueden ser precursores de otros más importantes como la deshidratación y el golpe de calor.

Los fines y competencias del IAPRL están estructurados en tres ejes: investigación científica, transferencia del conocimiento y sensibilización social. Este tercer eje estratégico de actuación se refiere a la realización de una tarea sostenida de sensibilización de la población activa y de toda la ciudadanía andaluza en general, y es donde se enmarca esta campaña preventiva.

De este modo, el IAPRL pone en marcha una campaña publicitaria para sensibilizar en el ámbito laboral a empresas y trabajadores y reducir los posibles efectos del calor, concienciando al mismo tiempo, una vez más, sobre la necesidad de proteger la seguridad y la salud en los centros de trabajo.

La campaña ‘Golpe de calor’ en redes sociales, desarrollada entre junio y septiembre de 2024, superó ampliamente sus objetivos gracias a una estrategia publicitaria multiplataforma. En total, se lograron más de 1,6 millones de visualizaciones, 5,8 millones de impresiones y cerca de 18.700 clics. Facebook e Instagram destacaron por su alto rendimiento en clics, mientras que YouTube y TikTok sobresalieron en visualizaciones. LinkedIn y Twitch también contribuyeron positivamente, consolidando el éxito de la campaña tanto en su fase principal como en la oleada de refuerzo.

En cuanto a la prensa ‘online’, el balance suma más de 6,6 millones de impresiones en todo el tiempo que estuvo disponible en el pasado ejercicio, toda vez que cada oleada superó las expectativas en impresiones, mejorando los ratios de visibilidad y clics respecto a lo que se preveía inicialmente.