El PSOE de Jaén ha puesto en valor la asignación de 835.703 euros a los ayuntamientos de la provincia durante el año 2025, una cuantía procedente del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Estos fondos están destinados a reforzar programas, recursos y servicios municipales en la lucha contra la violencia machista, reafirmando el compromiso institucional con la igualdad y la protección de los derechos de las mujeres.

La secretaria de Igualdad del PSOE de Jaén, la linarense Raquel Ortiz, ha subrayado que esta inversión “es una clara muestra del compromiso de nuestro gobierno en la protección de la igualdad de todas las personas, en especial con las mujeres que han sufrido violencia de género”. Ortiz ha destacado el papel clave de los municipios en la ejecución de medidas contempladas en el Pacto de Estado, puesto que son las administraciones más cercanas a las víctimas y a su entorno.

Según ha explicado el PSOE, el objetivo de estas transferencias es eliminar cualquier tipo de violencia contra las mujeres y avanzar en la defensa de sus derechos y libertades fundamentales. Los fondos permitirán a los ayuntamientos implementar acciones concretas como atención especializada, campañas de prevención, refuerzo de los servicios sociales y formación a profesionales, entre otras medidas.

“Estos fondos hacen que nuestra provincia sea más segura, justa e igualitaria. Seguimos trabajando con firmeza y compromiso para erradicar la violencia de género”, ha manifestado Ortiz, remarcando la necesidad de mantener y reforzar estas políticas públicas desde una perspectiva de unidad y responsabilidad institucional.

El PSOE de Jaén reitera que la lucha contra la violencia de género requiere recursos, compromiso político y sensibilidad social, y que este tipo de inversiones contribuyen de manera efectiva a construir entornos más seguros y libres para las mujeres en toda la provincia.