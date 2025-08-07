El Grupo Social ONCE ha vuelto a superarse un año más con otro récord histórico en términos de ventas de sus loterías, premios repartidos, empleo creado e inversión social generada en la provincia de Jaén en el último ejercicio, según los datos que recoge el Informe de Valor Compartido 2024 presentado hoy por el delegado de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, la directora en la provincia, María Luisa Garzón, y la consejera territorial, Irene Jiménez.

Las ventas de los productos de loterías sociales, seguras y responsables de la ONCE generaron unos ingresos de 43,21 millones de euros en la provincia de Jaén, que suponen un incremento de un 9,74 por ciento sobre el año anterior que ya había marcado otro histórico. Esto se ha traducido en 24,3 millones de euros en premios repartidos a lo largo de 2024 en Jaén.

De cada 100 euros ingresados por la venta de sus productos de juego, 56,2 euros vuelven a los ciudadanos en forma de premios; 32,1 se destinan principalmente a retribuir la labor de nuestros vendedores, resto de trabajadores y gastos de gestión, y los 11,7 euros restantes van dirigidos a inversión social para personas ciegas y con otras discapacidades.

Las loterías responsables de la ONCE son el motor de un modelo de gestión segura y social que somete sus productos a los controles y estándares más severos de la Asociación Mundial de Loterías (WLA) o la Europea de Loterías (EL). Y cuenta con un Programa Marco de Juego Responsable, que fija compromisos y otorga seguridad al consumidor, así como con un plan especial de protección de menores, además de impulsar investigación e iniciativas al respecto.

Más empleo, más atención social

2024 fue también un año excelente en términos de creación de empleo, con 89 puestos de trabajo creados por el Grupo Social ONCE en la provincia, que cuenta así con un total de 747 trabajadores, de los que 294 son vendedores, todos ellos con discapacidad. Del total de la plantilla, más del 45 por ciento son mujeres y el 60 por ciento tienen alguna discapacidad.

La inversión social generada por el Grupo Social ONCE en Jaén ascendió a 4 millones de euros, dirigidos a la atención directa de las personas ciegas o con discapacidad visual grave y a programas de solidaridad con otros colectivos de personas con discapacidad.

El año pasado 47 personas se afiliaron a la ONCE en Jaén, que ya cuenta con 1.107 personas ciegas o con discapacidad visual grave en toda la provincia, de los que 59 son personas con sordoceguera que recibieron 1.474 horas de mediación a través de los profesionales de la ONCE.

En el ámbito educativo, el pasado curso escolar 89 estudiantes de todas las etapas educativas recibieron la atención directa de los profesionales de la ONCE en colaboración con los de la Junta de Andalucía.

Durante 2024 se tramitaron 453 solicitudes de adaptación bibliográfica para usuarios de Jaén y se usaron 93 equipos tiflológicos. Además, 49 jiennenses se beneficiaron de las ayudas al bienestar social que otorga la Organización. Además, la ONCE organizó un total de 116 actividades de animación sociocultural y deportiva en la provincia.

En el ámbito del voluntariado, 145 jiennenses recibieron la atención del servicio que presta la ONCE para su acompañamiento en la vida diaria gracias a 50 voluntarios que prestaron 765 servicios personalizados y realizaron 2.900 horas de voluntariado.

Parte de un todo

Por su parte, Fundación ONCE, sigue constituyendo la mejor cadena de transmisión social de solidaridad del Grupo Social ONCE hacia toda la ciudadanía, especialmente con las personas con discapacidad. En el último año ha intensificado su labor a través de sus programas de empleo y formación y de sus proyectos de accesibilidad, apoyando económicamente a 203 proyectos presentados por 149 organizaciones sociales en Andalucía de la discapacidad.

Mención aparte en este ejercicio merecen las empresas sociales del Grupo Social ONCE, que superaron el punto de inflexión de cumplir 10 años con la nueva denominación que suma ILUsión y uNIÓN para crear ILUNION, grupo líder en economía social y generación de empleo. Su objetivo principal es una acción empresarial rentable, pero, sobre todo, favorecedora de la inclusión laboral de personas con discapacidad y otros colectivos vulnerables. Para ello, cuenta con 50 líneas de negocio en sus seis divisiones (Servicios, Economía Circular, Hotelera y Hospitalaria, Sociosanitaria, Comercialización y Consultoría), que suman 117 centros de trabajo en Andalucía, de los cuales 52 son centro especiales de empleo

Más compromiso con Jaén

En la presentación intervino también Ana Gay, estudiante y usuaria de Braille, que ha explicado cómo el braille le ha ayudado en su vida diaria en el año de la celebración del 200 aniversario de la creación del sistema de lectoescritura para las personas ciegas, que cambió la historia de 300 millones de ellas. La ONCE reclamó que este modelo, ideado por el francés Louis Braille, sea declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

Los datos del Informe del Valor Compartido 2024 avalan la sólida trayectoria del Grupo Social ONCE en su compromiso con Jaén, según destacó el delegado de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla durante la presentación de este balance. “2024 ha sido un año muy bueno para la ONCE y el Grupo Social ONCE en Jaén -resumió Cristóbal Martínez-. Un año de récord históricos en todos los parámetros que sostienen nuestra labor y que nos consolidan como cuarto empleador del país y primer operador en creación de empleo para personas con discapacidad”.

Son datos que, a su juicio, comprometen más al Grupo Social ONCE para hacer de Jaén un referente fundamental en términos de inclusión, accesibilidad y de igualdad entre todas y todos. “Es un balance que afianza nuestro modelo de gestión empresarial y social y nos estimula y nos empuja a abrirnos más todavía a la sociedad”, dijo Martínez.

En este contexto, el delegado de la ONCE reivindicó la unidad de acción de los hombres y mujeres que conforman el Grupo Social ONCE como un activo principal del resultado de este esfuerzo colectivo y agradeció “la confianza y el cariño” que depositan los jiennenses a los productos de juego social de la ONCE y a su labor diaria.

“Vivimos tiempos de máxima crispación y polarización, alejados del consenso y del diálogo, es bueno fijarse en el ejemplo de unidad que da la ONCE al conjunto de la sociedad -concluyó Cristóbal Martínez-. Crecemos y avanzamos cuando nos juntamos en torno a valores y objetivos, cuando nos fijamos en lo que nos une y no en lo que nos separa, cuando nos planteamos un reto común como grupo, como empresa, como ciudad, como país”.