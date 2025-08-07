El Ayuntamiento de Linares convoca una nueva edición del Trofeo Manolete para reconocer la mejor faena de la Feria Taurina de San Agustín 2025. La alcaldesa, Auxi del Olmo, ha señalado la relevancia de este galardón y la apuesta del equipo de Gobierno municipal para ponerlo en valor. Cabe recordar que el torero Sebastián Castella recibió el reconocimiento en la edición del 2023, mientras que el año pasado el jurado lo declaró desierto por mayoría, otorgando además al diestro Curro Díaz una mención especial por su gesta y su compromiso con la afición en la corrida del 28 de agosto.

Con respecto a la edición de este año del Trofeo Manolete, el jurado del mismo estará presidido por la alcaldesa de la ciudad y compuesto por un representante del Club Taurino José Fuentes, un representante del grupo municipal del PP, Carmen Moya Estudillo (aficionada), Ángel del Arco (crítico taurino) e Ignacio Sáez Mansilla (ganadero). El fallo se conocerá el próximo 31 de agosto.

Auxi del Olmo ha mostrado “la apuesta de este equipo de Gobierno por la cultura del toro, ya que es una tradición muy vinculada a nuestra historia y también supone un importante motor y dinamizador económico”. La alcaldesa ha recordado que el Trofeo Manolete se instauró en 1948 con el propósito de honrar la memoria del torero Manuel Rodríguez Sánchez, fallecido un año antes en Linares tras haber sido cogido por el toro Islero en el Coso de Santa Margarita.