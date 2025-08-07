El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Linares, Raúl Caro, ha salido al paso este martes para desmentir rotundamente las informaciones que apuntaban a la supuesta suspensión, sin previo aviso, de la línea de autobús urbano que conecta con el Complejo Deportivo de La Garza. En declaraciones ofrecidas a los medios de comunicación locales presentes, Caro ha aclarado que en ningún momento se ha eliminado dicho servicio.

El edil ha explicado que lo ocurrido fue una incidencia puntual en uno de los vehículos asignados a esa línea, un problema técnico que, según sus palabras, “se solucionó en apenas una hora”. En este sentido, ha sido contundente: “Eso no es suspender una línea, y menos sin previo aviso”.

Raúl Caro ha aprovechado la ocasión para recordar que el Ayuntamiento de Linares cuenta actualmente con un total de 11 autobuses eléctricos nuevos, adquiridos recientemente, de los cuales ocho están en servicio, con uno destinado a cada línea del transporte urbano. Además, ha precisado que el sistema dispone de una reserva operativa adicional con dos vehículos antiguos adicionales, listos para ser utilizados en caso de avería o emergencia, garantizando así la continuidad del servicio en cualquier circunstancia.