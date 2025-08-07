El próximo sábado, 9 de agosto, comienza en Arjona el ciclo ‘Paseos a la Luz de las Velas’, una iniciativa enmarcada en la programación ‘Noches de Luz en los Castillos de Jaén’ que promueve la Diputación de Jaén para recorrer los castillos de la provincia en estas noches de verano. Estos paseos nocturnos gratuitos estarán ambientados por la música de Mas Trío, formación integrada por Juan Masana al contrabajo, Sergio Albacete a los vientos y Jesús Santiago a la percusión. Además, aquellas personas que quieran conocer con mayor detalle este patrimonio histórico de la arquitectura defensiva de la provincia podrán realizar una visita guiada previa inscripción en la web www.castillosybatallas.es/actividades .

“Con este ciclo ofrecemos una experiencia distinta para conocer la ruta Castillos y Batallas del Reino de Jaén, un agradable paseo veraniego por enclaves únicos amenizados con música en directo, con el que pretendemos atraer a visitantes pero también a los propios vecinos y vecinas, para que redescubran la historia de su propio municipio”, señala el diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano, que apunta que este programa se lleva a cabo en el marco del convenio con Turismo Andaluz.

El conjunto fortificado de Arjona será el primer escenario de estos Paseos a la Luz de las Velas que continuarán el próximo 15 de agosto en las murallas y la torre de Boabdil, en Porcuna; y el 17 de agosto en el castillo de Villardompardo. Posteriormente, el 22 de agosto, será iluminado con velas el castillo del Trovador Macías, en Arjonilla; Mientras que el 24 de agosto se hará lo propio en las murallas de Andújar. Este ciclo comenzará el 29 de agosto en el castillo de La Yedra, de Cazorla, y en el mes de septiembre tendrá como enclaves el castillo de Vilches, el día 5; el castillo de la Villa y de la Peña de Martos, el 13 de septiembre; y el castillo de La Guardia de Jaén, donde finalizará esta programación el 14 de septiembre. Estos Paseos a la Luz de las Velas comenzarán a las 22 horas para las visitas guiadas, mientras que las visitas libres se iniciarán a las 22.30 horas y se alargarán hasta la media noche.

Los Paseos a la Luz de las Velas forman parte de la sexta edición del programa Noches de Luz en los Castillos de Jaén, que arrancó el pasado 19 de julio y que hasta el 14 de septiembre ofrece actividades gratuitas en una veintena de castillos de la provincia. Dentro de este programa se lleva a cabo Luminare, un espectáculo de luz y música, que comienza el 8 de agosto en la fortaleza de La Iruela donde participarán los artistas Delaschuches, Doctor Fli y Ballester. Posteriormente, el 16 de agosto, será en el Castillo de Lopera donde actuarán los músicos Cristian Varela, Álvaro Sánchez y Flippin. Pondrán el broche al espectáculo Luminare los DJs Fernnanda Martins, Andrea León y Krenon, el 29 de agosto en la fortaleza de Sabiote. Las inscripciones para poder asistir a estos encuentros gratuitos se realizan a través de la página web www.luminarejaen.es .

Además de Luminare, otras ocho fortalezas de la provincia de Jaén son escenario del ciclo Música, Magia y Circo a la Luz de las Velas que arrancó en Segura de la Sierra y concluirá el 7 de septiembre en Hornos de Segura después de pasar por Baños de la Encina, Alcalá la Real, Torredonjimeno, Alcaudete, Jódar y Jaén. Las entradas para asistir a estas citas culturales y gratuitas se pueden adquirir a través de la plataforma www.eventick.es .

El diputado de Promoción y Turismo destaca que con esta programación “pretendemos, entre otras cosas, desestacionalizar el turismo, alargar la estancia media y apoyar al sector empresarial de nuestra tierra”. En este sentido, Lozano recuerda que este programa veraniego de la Diputación complementa a las actividades que organizan los propios ayuntamientos a lo largo del año con la subvención de más de 80.000 euros que la Administración provincial concede a los 26 municipios integrados en el destino ‘Castillos y Batallas del Reino de Jaén’. Entre ellas, destacan como las Fiestas Calatravas de Alcaudete, las Veladas Nazaríes de Arjona, la Feria Medieval de Andújar, la Fiesta Medieval Visigoda de Torredonjimeno, las fiestas del Trovador Macías en Arjonilla, el Mercado Íbero-Romano de Cástulo, las Fiestas Medievales del Castillo Calatravo de Lopera, la recreación de la Batalla de Bailén, el XX Festival Cultural de La Guardia, la Fiesta de la Resistencia de La Iruela, La Noche de la Tragantía de Cazorla, las Jornadas de Canena y su Castillo, las Fiestas del Medievo de Sabiote, la Noche Andalusí de la Rosa de Baños de la Encina, o las actividades conmemorativas de la Batalla de las Navas de Tolosa de La Carolina.