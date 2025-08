El PSOE de Linares ha expresado su «más rotunda condena» a la decisión de la Junta de Andalucía de rechazar, por segunda vez, la implantación del Grado de Ingeniería Biomédica en el Campus Científico-Tecnológico de Linares. Desde la formación socialista consideran que se trata de una decisión «injusta, arbitraria y profundamente dañina» para la ciudad, al considerar que responde a intereses políticos y no a criterios académicos u objetivos.

La formación denuncia que el Gobierno autonómico, presidido por Juanma Moreno, ha decidido conceder esta titulación estratégica a una universidad privada, mientras veta su implantación en la Universidad de Jaén, que —según subrayan— ha cumplido con todos los requisitos establecidos y ha demostrado su solvencia técnica y académica para impartir el grado.

“El PP vuelve a golpear a Linares cerrándole una puerta clave para atraer talento, inversión y oportunidades”, aseguran desde el PSOE, que consideran que esta medida supone un nuevo retroceso para el desarrollo universitario y económico de la ciudad. Según el comunicado, el rechazo supone “un desprecio al esfuerzo colectivo de instituciones, profesorado, estudiantes y ciudadanía”.

Desde el PSOE de Linares exigen al Partido Popular local que “deje de esconderse” y se pronuncie con claridad ante esta situación: “¿Va a defender el Campus o va a seguir callado ante los atropellos de su propio partido?”. En este sentido, los socialistas reprochan la actitud pasiva del PP municipal y reclaman “más compromiso real y menos fotos institucionales”.

“El Campus de Linares no se maltrata. La Universidad Pública no se toca. La educación no se vende, se defiende”, concluyen.