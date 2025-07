El Partido Popular de Linares ha respondido a las críticas vertidas por VOX tras el pleno extraordinario y urgente en el que se debatía la solicitud de apoyo al indulto del exalcalde de Linares, Juan Fernández, a propuesta de la Federación de Vecinos Himilce.

El coordinador local del Partido Popular de Linares, Enrique Mendoza, ha recalcado que: “Se ha actuado con responsabilidad institucional al atender una petición formal de un colectivo vecinal. Lo que hicimos fue cumplir con nuestra obligación democrática: escuchar, debatir y votar. Esa es nuestra forma de entender la política”.

Mendoza ha lamentado que tanto VOX como el PSOE e IU, decidieran no acudir al pleno, impidiendo el debate público: “Lo verdaderamente grave es que haya partidos que se niegan a sentarse en el pleno, rehúyen el debate y luego se atreven a criticar. Eso es cobardía política, no oposición responsable. Simplemente con que hubieran asistido al pleno y votado que no, habrían ganado la votación, y además los linarenses conocerían el posicionamiento de cada Grupo Municipal en el lugar que corresponde, en el Pleno. Pero claro han preferido esconderse”.

“Consideramos que la reciente nota de prensa emitida por VOX no es más que una pataleta carente de fundamento, presumiblemente dictada desde Madrid. Nos preguntamos por qué, si tanto les preocupaba el asunto tratado, ninguno de sus dos concejales acudió al Pleno para defender su postura. ¿Acaso su estrategia va a ser siempre esconderse y no dar la cara ante las asociaciones vecinales y los ciudadanos de Linares?. Las declaraciones del señor Gragera, no solo dejan mal a VOX, sino también al propio señor Gragera quien en un acto de cobardía inexcusable no acudió al pleno para expresar su postura, a pesar de habérsele podido ver esa misma mañana en el Ayuntamiento.

Del mismo modo, ha querido aclarar que el Partido Popular no ha promovido ningún indulto, sino que ha votado a favor de dar cauce institucional a una petición ciudadana: “Confundir una votación sobre una solicitud vecinal con una supuesta complicidad con la corrupción es una manipulación burda. Esa forma de hacer política, basada en el ruido y la mentira, no aporta nada a Linares”.

En este sentido, los populares han reiterado su absoluto respeto a las decisiones judiciales. “La propia sentencia recoge que el Jurado aprobó por mayoría que debe proponerse al Gobierno de Pedro Sanchez el indulto parcial de la pena, sin que en ningún caso dependa del Ayuntamiento o del Partido Popular la concesión o no del indulto parcial. Nosotros ni juzgamos, ni decidimos, simplemente atendemos la petición realizada por los representantes vecinales”.

Enrique Mendoza ha concluido reafirmado el compromiso del Partido Popular con la legalidad, la transparencia y el respeto al tejido asociativo de la ciudad:

“Nos debemos a Linares y a sus vecinos, no a los discursos de crispación ni a los ataques fáciles. Vamos a seguir trabajando desde el diálogo, aunque eso moleste a quienes viven mejor en la confrontación permanente”.