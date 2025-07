La Universidad de Jaén (UJA) refuerza su prestigio internacional al obtener posiciones destacadas en la última edición del ranking ‘Best Global Universities’, publicado por la influyente revista estadounidense U.S. News & World Report. La institución académica jiennense no solo se consolida en la clasificación general, sino que brilla especialmente en áreas de conocimiento estratégicas, como la Inteligencia Artificial, las Energías y los Combustibles, las Ingenierías y las Ciencias de la Computación. “Estos resultados nos sitúan como un referente global en determinados ámbitos que tienen un carácter decisivo y prioritario, porque se vinculan a los nuevos nichos de empleo que se vislumbran en el futuro y, por lo tanto, tienen un fuerte impacto en el fortalecimiento del tejido industrial y de las redes de innovación en el territorio”, asegura el vicerrector de Estrategia y Universidad Digital de la Universidad de Jaén, Juan Martínez Moreno.

Uno de los logros más notables es la excelente posición en el área Inteligencia Artificial, donde la UJA se sitúa como tercera universidad española, solo por detrás de las Universidades de Granada y del País Vasco. En este sentido, ocupa el puesto 174 a nivel internacional y destaca como la universidad número 67 del mundo en cuanto a artículos científicos altamente citados. Este resultado subraya la capacidad de la UJA para generar conocimiento puntero en uno de los campos tecnológicos más relevantes y con mayor proyección de la actualidad. “Este posicionamiento supone un respaldo claro al Grado en Ciberseguridad e Inteligencia Artificial, que la UJA acaba de ofertar por primera vez para el curso 2025/2026”, puntualiza el vicerrector. Y agrega: “Estamos viviendo la revolución de la IA, como en su día se produjo la Revolución Industrial, y, por eso, es un hecho fundamental que la Universidad de Jaén ocupe un lugar a la vanguardia”.

Además, en la edición 2025 de este ranking, la Universidad de Jaén lidera la clasificación española de Energía y Combustibles, ocupando el puesto 264 a nivel internacional. “Somos un referente global en líneas de trabajo vinculadas al aprovechamiento energético, a la sostenibilidad medioambiental, a la eficiencia de los recursos, la valorización y la búsqueda de nuevas alternativas. Se trata de un área de conocimiento que está siendo clave en nuestro tiempo, pero que tendrá mucha más importancia en el futuro”, sostiene Juan Martínez.

La UJA también demuestra su fortaleza en otras ramas de la ingeniería y la tecnología. En este sentido, la institución obtiene el puesto 453 del mundo en Ingeniería Eléctrica y Electrónica, el 454 en Informática (Computer Science) y el 656 en el área global de Ingeniería. “Ocupar estos puestos tan altos en estos campos tan estratégicos demuestra nuestra capacidad científica, el alto nivel de la investigación y el compromiso docencia de excelencia que se imparte en la institución”, añade el vicerrector.

Sobre el ranking

El ranking ‘Best Global Universities’, uno de los más prestigiosos del mundo, evalúa a las universidades en función de su reputación y su investigación académica global y regional. La presencia de la UJA en esta selecta clasificación es un testimonio del esfuerzo continuo de su comunidad universitaria por mantenerse a la vanguardia del conocimiento y la innovación.

Estos buenos datos también están reflejados en otros rankings de prestigio como el de Times Higher Education (THE), en el que la UJA se posiciona con fuerza en campos como la Informática (Computer Science), donde se sitúa en la horquilla 301-400 de las mejores del mundo, y en Ingeniería (Engineering), en la franja 501-600. Los resultados reflejan la alta calidad de la investigación y la docencia en áreas tecnológicas de gran impacto y demanda social.

En este sentido, el vicerrector de Estrategia y Universidad Digital destaca la importancia de liderar determinados ámbitos del saber, un logro que se debe al trabajo sostenido en el tiempo. «Figurar en el ranking Best Global Universities es un orgullo y un estímulo para toda la comunidad universitaria. Estar entre las 200 mejores universidades del mundo en Inteligencia Artificial y liderar a nivel nacional la clasificación de Energías y Combustibles demuestran nuestra capacidad científica y nuestro compromiso con la investigación de excelencia. Seguiremos trabajando para que la Universidad de Jaén continúe siendo un motor de desarrollo y un referente de calidad en la educación superior y en el desarrollo de nuestra provincia», concluye.