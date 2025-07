“El Gobierno de Pedro Sánchez no solo no ejecuta las obras de la A-32 si no que tampoco realiza labores de mantenimiento y conservación de la N-322”. Lo ha denunciado el senador del PP de Jaén y alcalde de Siles, Javier Bermúdez, acompañado de alcaldes del área de influencia de esta vía “abandonada por Sánchez”. Solamente hay que discurrir entre Villanueva del Arzobispo y el límite de provincia donde se puede observar “el grave deterioro” del pavimento y de la señalización tanto horizontal como la señalética de la carretera.

Bermúdez ha recordado que la A-32 es la “gran olvidada” del PSOE y de Pedro Sánchez. Una autovía “con un claro sello del Partido Popular” salvo para cuando “la UCO investiga supuestas mordidas de los socialistas, ahí sí aparece la A-32 con movimientos que actualmente se están investigando”. Solo hay un Gobierno que ha paralizado la A-32, “el del PSOE”. Ya lo hizo en 2010 con Zapatero y el actual solo ha ejecutado lo que Rajoy dejó comprometido. Una práctica muy habitual en los gobiernos del PSOE, tanto nacionales como municipales, vivir de las rentas del PP.

Los alcaldes de la Sierra de Segura han reivindicado hoy que se reactive “urgentemente” las obras de los tramos de la A-32. El que era un solo tramo entre Villanueva del Arzobispo y Arroyo del Ojanco, el PSOE lo ha fraccionado en dos tramos y “mucho nos tememos que no le salgan las cuentas y pase igual que lo que supuestamente ocurrió en el tramo entre Úbeda y Torreperogil”. En este sentido el senador ha dudado de que haya buenas razones para dividir en dos un único tramo y no sea porque pueden sacar doble rédito además de seguir dilatando su conclusión.

Un compromiso “claro y rotundo” es lo que exigen los ediles populares y que dejen de viajar los ministros a la provincia de Jaén, como ha hecho Óscar Puente, a vender únicamente humo. En opinión del dirigente popular, la A-32 está “muy lejos” de ser una prioridad para Pedro Sánchez, “y mucho menos que lo va a ser teniendo en cuenta que es un Gobierno endeudado hasta el extremo con otros territorios a cambio de mantener limpio y con brillo su sillón”.

Lo que siempre hace el PSOE cuando gobierna con la provincia de Jaén y sus infraestructuras es “una vergüenza” y peor aun es que los dirigentes socialistas jiennenses “lo permitan”. Si tanto Óscar Puente como el PSOE de Jaén tuviesen el mismo empeño en mejorar esta provincia como el que tienen en sus twits y en tapar las vergüenzas de su Gobierno ya estaría concluida la A-32, ya se habría comenzado la A-81 y los jiennenses estarían perfectamente conectados por alta velocidad con el resto de España. “Pero esto es un sueño que no se hará realidad mientras estemos en manos de Sánchez”.

En definitiva, “exigimos al Gobierno de Sánchez que de una vez ponga fecha y presupuesto real para concluir la A-32 y que, mientras eso sucede, mantengan en condiciones óptimas la N-322 porque su dejadez nos pone en peligro cada vez que tenemos que circular por esta carretera”, ha concluido Bermúdez.