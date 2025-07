La Universidad de Jaén reafirma su compromiso con el reconocimiento de las diversidades dentro de la comunidad universitaria a través del I Plan Interseccional de Inclusión y No Discriminación por motivos de discapacidad, etnicidad, orientación sexual e identidades de género de la UJA.

Denominado Plan DIVERSIDADES, ha sido aprobado por el Consejo de Gobierno de la UJA siendo el primero con estas características aprobado en las universidades andaluzas, al incluir de manera interseccional discapacidad, etnicidad, orientación sexual e identidades de género. En este sentido, este Plan, que estará vigente hasta 2028, aspira a ser un documento dinámico, centrado en las diversidades, que impulse un avance cualitativo en las políticas inclusivas y de no discriminación en la Universidad de Jaén. «Pretende servir para seguir diseñando políticas más equitativas que den voz a las experiencias vitales de la comunidad universitaria y permitan abordar la no discriminación, la prevención y la lucha contra las violencias discriminatoria, no solo en el contexto universitario, sino también a través de un proceso de externalización positiva, extendiéndose a la sociedad», según señala la vicerrectora de Igualdad, Diversidad y Responsabilidad Social, Pilar Fernández Pantoja.

Por este motivo, la Universidad de Jaén ha optado por diseñar un plan que tiene como eje principal la interseccionalidad, que reconoce cómo diferentes aspectos de la identidad de una persona (como el género, la identidad u orientación sexual, el origen étnico y la discapacidad) se cruzan y se influyen mutuamente, creando experiencias únicas de discriminación o privilegio. “Es un enfoque que considera cómo interactúan los distintos ejes de desigualdad y que se aplica en la prevención y lucha contra las violencias discriminatorias, centrándose en la sensibilización, formación, investigación y transferencia» aclara la vicerrectora.

Basado en un enfoque de derechos humanos, género e interseccionalidad, se estructura en cuatro líneas de actuación: el análisis de la situación de inclusión de las diversidades en la Universidad de Jaén; la sensibilización de la comunidad universitaria; la visibilización y promoción de estos valores hacia la sociedad mediante la externalización positiva; y la coordinación de políticas universitarias de inclusión y antidiscriminación en todas las actividades y funciones de la Universidad. Además, se promueven acciones contra las discriminaciones y violencias vinculadas al plan, fomentando el compromiso con las diversidades e inclusión, y asegurando el reconocimiento de estas en todos los aspectos de la vida universitaria. Las doce acciones que conforman este I Plan buscan la participación activa de toda la comunidad universitaria, tanto en su implementación como en su evaluación. «Reconocer las diversidades, valorar las experiencias vitales y promover la inclusión son esenciales para lograr una transformación social sostenible que beneficie a todas las personas, garantizando la sostenibilidad y la justicia social», concluye la vicerrectora Pilar Fernández.

Por otro lado, el Consejo de Gobierno de la UJA ha aprobado también el IV Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres (2025-2029) de la UJA. Desarrollado por el Vicerrectorado de Igualdad, Diversidad y Responsabilidad Social, ha sido fruto del trabajo y colaboración con la Comisión de Elaboración y la Comisión Negociadora. El presente Plan está integrado por un total de 5 objetivos principales y 44 acciones, que pretenden principalmente: la promoción de la equidad entre PDI, PTGAS, y estudiantado; transversalizar e integrar la igualdad de género en el modelo de enseñanza y de investigación de la UJA; promover la conciliación de la vida laboral, personal y familiar y la igualdad de oportunidades; la sensibilización, prevención de la violencia y la desigualdad y promoción de la igualdad de género; por último, la transferencia de los avances en igualdad a nivel territorial. De esta manera, este IV Plan reafirma el compromiso institucional de la Universidad de Jaén con la construcción de una comunidad universitaria más justa, inclusiva e igualitaria.