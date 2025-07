El presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Paco Reyes, ha informado hoy en rueda de prensa sobre los temas abordados el pasado viernes con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, al que remarcó el retroceso que se está produciendo en la prestación de servicios públicos en la provincia jiennense –como la educación, la sanidad o la dependencia–, así como “el maltrato” y “la discriminación” por parte del Gobierno andaluz a Jaén respecto a otras provincias andaluzas.

En este encuentro, en el que Reyes le hizo entrega a Moreno de un listado de 47 asuntos prioritarios para la provincia de Jaén, “le trasladé que los acontecimientos, las actuaciones, los hechos y el sentimiento generalizado en la provincia de Jaén, después de hablar con muchos colectivos, con sindicatos o con empresarios y de ver la movilización en la calle, es que se nota y se puede constatar que Jaén no es una prioridad para el Gobierno de Andalucía”, ha señalado Reyes. En esta línea, “le insistí en la percepción que tenemos en la provincia de Jaén de maltrato y discriminación respecto a otras provincias andaluzas por parte de su Gobierno”, ha remarcado.

Respecto a los servicios públicos, el presidente de la Diputación de Jaén ha lamentado que, “lejos de avanzar”, en esta provincia se está produciendo “un retroceso” en los mismos “cuando servicios como la educación, la sanidad o la dependencia son claves para que la gente se mantenga en los pueblos”. Respecto a la sanidad, Reyes hizo referencia al desmantelamiento de hospitales de alta resolución como el de Andújar, el de la Sierra de Segura, Alcaudete o Alcalá la Real o la puesta en marcha sólo al 10% del de Cazorla, así como el desplazamiento del centro de salud de esta localidad hasta el hospital, lo que “está suponiendo que los vecinos y vecinas tengan que desplazarse por dos kilómetros y medio andando por una vía que tiene menos de un metro de anchura”, ha lamentado Reyes. La Ciudad Sanitaria de Jaén también fue uno de los asuntos expuestos por el presidente de la Diputación a Juanma Moreno, puesto que sólo se ha iniciado la lavandería, “cuando en Málaga se está licitando la obra del tercer hospital”, ha recordado.

Asimismo, en cuanto a educación, Reyes remarcó al presidente del Gobierno andaluz “los pasos atrás” que se han dado en este ámbito, con el cierre de seis colegios en la provincia, la eliminación de 215 unidades de Educación Infantil y Primaria o la falta de financiación para la Universidad de Jaén. Además, hizo hincapié en la alta lista de espera que hay en materia de dependencia en la provincia de Jaén, que alcanza los 574 días, y en la carga de trabajo que están sufriendo los trabajadores y trabajadores sociales de la Diputación “que son quienes atienden en los municipios menores de 20.000 habitantes a los usuarios de la dependencia, tramitan la documentación o no tienen acceso a la información”, además de que “han asumido 1.700 expedientes para acelerar la respuesta por parte de la Junta de Andalucía en esta materia, para lo que la Diputación ha tenido que contratar más personal”.

En materia de empleo, la cofinanciación de la convocatoria de ayudas de empleo intensivo impulsada por la Diputación o la necesidad de que se pongan en marcha planes específicos anunciados por el Gobierno andaluz como el de la reindustrialización de la Nacional IV o para Úbeda, Baeza o Villacarrillo, el Plan Linares Futuro, el Plan Jaén Avanza o instalaciones como el Parque Empresarial Innovandújar, fueron algunos de los asuntos expuestos por el presidente de la Diputación de Jaén, que también le remarcó al de la Junta la relevancia del CETEDEX, cuya puesta en marcha no ha contado con ninguna colaboración del Gobierno andaluz.

Sobre ello, Reyes expuso a Moreno la posibilidad de que “la Junta podía aportar los 24,5 millones de euros que ha puesto la Diputación para la cesión de terrenos del campus de pruebas avanzadas”, o que “los 100 millones que la Junta ha puesto al COLCE en Córdoba los aporte a la Universidad de Jaén para crear nuevas especialidades y se dupliquen las ingenierías”, además de hacerle énfasis en que “sacaran una convocatoria exactamente igual que la que han sacado para empresas que se instalan en Córdoba a rebufo del COLCE, de 15,4 millones de euros”.

También en este encuentro, el presidente de la Diputación de Jaén reivindicó la construcción de nuevos kilómetros de autovía por parte del Gobierno andaluz en la provincia. “En casi siete años, desde que llegó al Gobierno, no han dado ni un solo paso en la construcción de un kilómetro nuevo de autovía, no hay nada de la Autovía del Olivar, ni de la Jaén-Andújar por Fuerte del Rey, ni la de Torredonjimeno-El Carpio”.

La parálisis del tranvía de la capital “cuando sí se han puesto en marcha proyectos de metro en Málaga, Sevilla o Granada”; la falta del estudio informativo o de viabilidad para la conexión por ferrocarril de Jaén con Granada o la no ejecución de la conexión Linares- Vadollano con el Parque de Santana, también fueron asuntos expuestos por Paco Reyes en la reunión celebrada el pasado viernes en Sevilla, en la que hizo igualmente alusión a la importancia de adecuar carreteras como la de Marmolejo a Cardeña, Torreperogil a Pozo Alcón, Guarromán a Linares o La Cerradura a Huelma, entre muchas otras.

La deuda de más de 2 millones de euros que mantiene el Gobierno andaluz con la Diputación de Jaén por la financiación del Palacio de Deportes “Olivo Arena”, las conexiones de los polígonos industriales de Alcalá la Real o la aportación al suelo industrial de Martos también fueron temas señalados por el presidente de la Diputación de Jaén en esta reunión, al igual que la falta de inversión de la Junta de Andalucía en materia de infraestructuras hidráulicas en la provincia. “En los tres primeros decretos de sequía no hay nada para la provincia de Jaén y en el cuarto, sólo la mejora de abastecimiento en Ermita Nueva, cuando en Córdoba han firmado un convenio con la Diputación para el abastecimiento a la población de la sierra cordobesa”, ha señalado Reyes para recordar que en materia de agua “le pedí que ejecutar las obras del Víboras-Quiebrajano, que abastece a Jaén capital, Torredonjimeno, Martos o Torredelcampo”. En concreto, esta actuación no se ha podido incorporar al convenio suscrito por la Administración provincial con el Ministerio de Transición Ecológica para la ejecución del Plan Urgente de Infraestructuras Hidráulicas de la provincia “porque la Junta lo declaró en 2022 de interés autonómico y, a pesar de ello, no han hecho absolutamente nada”, ha explicado Reyes.

“Jaén no quiere ser más que el resto de provincias de Andalucía, pero no queremos ser menos que los demás”, ha insistido Reyes, por lo que “no entendemos que el Gobierno andaluz apoye el COLCE de Córdoba pero no el CETEDEX de Jaén, ni que firmen convenios de abastecimiento con la Diputación de Córdoba, pero no con la de Jaén o que dediquen millones al tranvía de Alcalá de Guadaira, al metro de Málaga o de Sevilla y el de Jaén siga en cocheras, ni que haya ni un solo kilómetro nuevo de autovía”.

El presidente de la Diputación también señaló a Juanma Moreno “la diferencia entre la actitud del Gobierno de Andalucía y la del Gobierno de España, que sí ha atendido reivindicaciones históricas para esta provincia”.