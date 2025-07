Fallo de la justicia que hay que aceptar. Con miedo, pero que aceptamos. Y decimos con miedo porque eso es lo que sentimos en este momento. Si el resultado de ver que una cosa injusta termina siendo condena de cárcel, creo que todos estamos expuestos a que quien quiera, dependiendo del poder que tenga, nos pueda meter en la cárcel. Y todo debido a una manipulación, por decirlo de alguna manera, ya que nos consta que lo que le pagaba el PSOE a Juan Fernández, fue votado en una reunión del partido y necesitaba autorización mensual expresa, mediante firma autorizada de otra persona del Partido. Por tanto, tenían conocimiento.

. Por otra parte, ya es bastante lamentable que el final de una persona que ha estado tantos años al frente del Ayuntamiento, conduciendo al pueblo de Linares con la crisis tan enorme que hemos sufrido y dando siempre la cara junto a la ciudadanía en todos los temas que nos ha tocado, desgraciadamente, vivir, en vez de acabar con un homenaje termine en prisión.

Somos testigos de que, precisamente siempre gobernó con una transparencia inusual, algo que la ciudadanía siempre hemos agradecido Por todo ello, estamos trabajando para ver si es posible que alguien pueda otorgarle el INDULTO a Juan Fernández. ¿Es posible esto?, lo vamos a intentar.

Esto no va de política. Esto va de apoyar a una persona que tuvo la valentía de enfrentarse a todos los que nos estaban engañando durante bastantes años. Y que finalmente usaron el poder para quitarlo de en medio. Entonces no estamos hablando de políticas, estamos hablando de vergüenza, estamos hablando de honradez, estamos hablando de trabajar por su pueblo. Y en eso estamos totalmente seguros. Solamente me gustaría darle un abrazo, sobre todo, a su madre y si le pudiera llegar algo, que sepa que son muchos los linarenses que estamos firmando para pedir su indulto porque creemos que Juan Fernández es inocente de lo que se le ha acusado y es honrado y eso a una madre le tiene que contar y bastante. Lo demás son puras avatares de la puerca política que nos rodea. Fallo de la justicia que hay que aceptar.

Junta Directiva de la FEDERACION DE AA.VV. HIMILCE DE LINARES