La Consejería ha solicitado al Ministerio de Ciencia que convoque cuanto antes la comisión de reclamaciones del Consejo de Universidades con el fin de abordar los recursos presentados El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha destacado que la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA) ejerce sus funciones de evaluación y acreditación, entre otras de títulos universitarios, “con imparcialidad, profesionalidad, sometimiento al ordenamiento jurídico e independencia”, al tiempo que ha defendido que las decisiones adoptadas por esta entidad cumplen con el estándar europeo”. Así lo ha puesto de manifiesto en Comisión Parlamentaria, donde ha recordado que esta agencia ha emitido informe favorable a 50 de los 63 títulos universitarios incluidos en la nueva programación académica aprobada el pasado año por la Junta de Andalucía para implantarse en el periodo comprendido entre 2025 y 2028.

En su intervención parlamentaria, Gómez Villamandos ha explicado que la normativa europea exige que, para que una titulación tenga validez en la UE, se someta a un proceso de verificación independiente y externo del que no pueden formar parte “ni la Junta, ni las universidades andaluzas, ni su profesorado”. Esta labor la desempeña en Andalucía ACCUA, que ha tramitado entre 2024 y 2025 en sus diferentes actividades de evaluación y acreditación en el ámbito universitario y científico un total de 25.770 expedientes.

El titular de Universidad ha desgranado el procedimiento seguido por la agencia andaluza en la verificación de las titulaciones universitarias, asegurando que cuenta con más de un centenar de evaluadores independientes, todos ellos profesores de universidades de fuera de Andalucía, cuya identidad e información es pública. “A éstos no los elige la Junta de Andalucía, ni tiene contacto alguno con ellos”, ha apostillado. Esos evaluadores conforman comisiones, integradas por diez o más miembros, que son las que se encargan de aprobar o rechazar las propuestas de los títulos.

Una vez que las titulaciones obtienen el informe favorable, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades se encarga de inscribirlas en el registro y se pueden comenzar a impartir las clases. Si son informadas desfavorablemente, las instituciones académicas afectadas pueden recurrir ante el Consejo de Universidades y se remiten a la comisión de reclamaciones de ACCUA.

Refuerzo de la Agencia ACCUA

José Carlos Gómez Villamandos también ha puesto de relieve que ACCUA se reforzará con la incorporación de dos nuevos funcionarios para cubrir los puestos de subdirección de evaluación y acreditación y de apoyo técnico a las comisiones independientes de evaluación. Con ello se pretende fortalecer la capacidad operativa de ACCUA y dar respuesta a la creciente carga de trabajo que se está produciendo en la entidad. Además, se prevé poner en marcha otras medidas destinadas a ampliar y optimizar los recursos humanos de la agencia.

Al margen de esto, la Consejería de Universidad ha decidido habilitar un periodo extraordinario para evaluar en primer lugar los títulos que han sido denegados. Para ello, las instituciones académicas deberían presentar sus propuestas en la primera quincena de septiembre con el fin de que puedan resolverse en el mes de diciembre.

50 enseñanzas con verificación positiva

Gómez Villamandos ha señalado que el sistema público universitario andaluz ha sometido a proceso de verificación un total de 63 titulaciones pertenecientes a la nueva programación, de las que 13 son grados, 40 son másteres y diez, doctorados.

De ese cómputo global, 50 (9 grados, 35 másteres y 6 doctorados) han recibido informe positivo para su impartición en el curso 2025-2026, si bien hay dos enseñanzas que finalmente han sido aplazadas un curso por las propias universidades promotoras.

En cambio, han sido informados negativamente dos títulos coordinados por la Universidad de Granada (UGR): el grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial y el grado en Ingeniería Biomédica. También dos másteres coordinados por la Universidad de Córdoba (UCO): el de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (en el que también participa la de Jaén) y el de Enseñanzas Artísticas de la Música; así como el máster en Intervención e Investigación Logopédicas y el doctorado en Estudios Sociales y del Trabajo de la Universidad de Málaga (UMA). Este listado se completa con el programa de doctorado en Arquitectura coordinado por la Universidad de Sevilla en colaboración con la UGR y la UMA; y con el máster en Inteligencia Artificial y Big Data Aplicada a Ciencias de la Salud de la UNIA, que lo llevaría a cabo en cooperación con la UGR.

A esas 63 formaciones universitarias procedentes del sistema público, hay que añadir otras 15 de instituciones privadas también de la nueva programación académica, de las que finalmente han sido respaldadas 11.

Informes desfavorables para títulos de las universidades de Granada y Jaén

El consejero ha querido centrar parte de su intervención en dos de los títulos rechazados por ACCUA, el de Inteligencia Artificial de la UGR y el de Ingeniería Biomédica, también de la UGR en colaboración con la UJA. En ese contexto, ha querido dejar claro que el rechazo de la enseñanza en Inteligencia Artificial de la UGR “se basa en cuestiones técnicas, la principal de ellas que se proponía adscribir la enseñanza a la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Melilla”. “Las comisiones no evalúan la calidad de la UGR en el ámbito de la IA, que es incuestionable, sino tan sólo la propuesta presentada, que se limita a cuestiones docentes y de infraestructuras, no de investigación”, ha añadido. Igualmente, ha recordado que “la misma comisión ha evaluado positivamente los títulos de Inteligencia Artificial de las universidades de Sevilla, Jaén y Almería, por tanto, no es una cuestión en absoluto de públicas o privadas”.

En el caso de la titulación de Ingeniería Biomédica de la UGR y UJA, ha asegurado que “el informe negativo no está relacionado con la capacidad de las universidades en esa materia, sino con su condición dual”. “En este caso, la comisión señala que no se han aportado los convenios, no se acredita la capacidad de las empresas para la docencia, ni tampoco la evaluación de los estudiantes”, ha afirmado.

Gómez Villamandos ha asegurado que la agencia andaluza de evaluación “ya ha constituido la comisión de reclamaciones para poder resolver lo antes posible el recurso presentado por la UGR. Asimismo, ha aclarado que “la Junta tiene el sistema de matriculación preparado por si esta institución decidiese esperar al nuevo informe tras el recurso y comenzara en octubre con esta titulación, como sucedió con Medicina de la Universidad Loyola en 2024”. En cualquier caso, ha incidido en que “la opción de mantener o no vivo el título hasta el resultado del recurso es única y exclusivamente de la Universidad de Granada”.

Por otro lado, también ha indicado que desde su departamento se ha solicitado al secretario general de Universidades del Ministerio de Ciencia que convoque cuanto antes la comisión de reclamaciones del Consejo de Universidades con el fin de abordar los recursos presentados.

El titular de Universidad ha apuntado, además, que los estudiantes que hubiesen seleccionado estas titulaciones temporalmente se les asignaría su segunda opción, pudiendo incorporarse a ellas si finalmente son verificadas