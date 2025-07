La vicepresidenta tercera y diputada de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios y Recursos Humanos, Pilar Parra, ha destacado que la seña de identidad de la Diputación Provincial de Jaén es el trabajo para favorecer el desarrollo de la provincia. “Somos la locomotora que está detrás de los principales proyectos transformadores que se acometen en nuestra tierra”, ha subrayado Parra, que ha animado a la oposición a asumir su responsabilidad ya “subirse a ese carro” en lugar de estar instalado en la confrontación y la complacencia hacia la Junta. “Queremos que aprenderán cómo hay que trabajar y gestionar”, ha apostillado.

De la mano del Gobierno de España, la vicepresidenta tercera ha subrayado el buen ritmo del CETEDEX, a cuyo rebufo ya se ha anunciado la implantación de empresas como Escribano, FMG o Sapa Placencia; el Plan Urgente de Infraestructuras Hidráulicas, con 206 millones de euros, o la reapertura de la Academia de Suboficiales de la Guardia Civil de Úbeda. “Podemos resaltar también los 25 años de Geolit como ecosistema innovador, la captación de fondos europeos por parte de la Diputación por una importación superior a los 59 millones de euros o el impulso al Centro de Innovación Territorial de la comarca de la Sierra de Segura, proyectos vitales para esta provincia donde hemos dedicado muchas horas de trabajo”, ha insistido.

Pilar Parra ha exhibido el esfuerzo de la Administración provincial como “gran aliada de los ayuntamientos, sin distinciones de ningún tipo”, con más de 55 millones en planes de cooperación o el apoyo y financiación de actuaciones preventivas frente al virus del Nilo; las intervenciones en carreteras, con 23 millones anuales con la incorporación del Plan Accede; en turismo, con el empuje a diez aviones en toda la provincia por 22,5 millones; en empleo, con un Plan de Empleo y Empresa dotado de 34,7 millones y auspiciando, de nuevo, la orden de incentivos al empleo intensivo (3 millones), o en servicios sociales. “Es un esfuerzo de la Diputación sin sectarismo y haciendo posible que la provincia avance y, sobre todo, huérfanos de la Junta, porque se ha destacado por la desigualdad, por acometer actuaciones en otras provincias y abandonando ésta”, ha recriminado.

Parra ha añadido que “a la oposición se le llena la boca cuando se habla de sectarismo, pero lo que tiene que hacer es no esconder la realidad a la ciudadanía cuando se habla, por ejemplo, de las reuniones del presidente de la Diputación con sus alcaldes”. Así, Paco Reyes no se ha reunido con los alcaldes de Alcalá la Real y Siles porque aún no lo han solicitado oficialmente, y al de Villacarrillo se le dio cita, la suspendió y se está pendiente de que dé una nueva fecha. «Ha mantenido reuniones con los de Andújar, Baeza, La Carolina, Quesada o Torredonjimeno, que las solicitaron. ¿Dónde está el sectarismo?», se ha preguntado la vicepresidenta.

Como conclusión, la diputada de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios y Recursos Humanos ha recordado que la Diputación cuenta con una economía sana gracias a la PIE del Gobierno de España, cuyas entregas a cuenta se han incrementado este año un 13%. «A ello se una nuestra buena gestión del dinero público. Somos, un año más, la Diputación con mayor gasto por habitante de Andalucía, con 518,79 euros frente a la media de 290, y con una ejecución el pasado año del 95 por ciento del presupuesto inicial, frente a lo hecho por la Junta, que se dejó sin ejecutar el 83 por ciento», ha concluido.