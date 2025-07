Linares acogerá el próximo mes de agosto la celebración de tres Campeonatos de España de Ajedrez que contarán con la participación de jugadores nacionales e internacionales de primer nivel. Por un lado, la ciudad albergará del 8 al 14 de ese mes tanto el Campeonato de España por equipos de División de Honor como de Primera División, mientras que el Campeonato de España de Segunda División Sur tendrá lugar del 18 al 21 de agosto. El teniente de alcalde Raúl Caro-Accino y el concejal-delegado de Deportes, Martín de la Torre, han presentado en rueda de prensa estas competiciones, junto al presidente y el secretario general de la Federación Española de Ajedrez (FEDA), Javier Ochoa y Ramón Padullés, respectivamente.

Caro-Accino ha mostrado su satisfacción por el hecho de que estos prestigiosos torneos se celebren en Linares, ya que “suponen un impacto muy importante para la ciudad por la gran cantidad de personas que vienen”, destacando además que “esta ciudad es todo un referente en el ámbito del ajedrez”. Así, con estos tres Campeonatos de España se prevé la asistencia de más de 600 personas, entre ellas, ajedrecistas muy reconocidos como Ivanchuk, Paco Vallejo, Miguel Illescas, Teodora Injac o el niño prodigio Faustino Oro.

De otro lado, Raúl Caro-Accino ha anunciado que el Ayuntamiento de Linares ha decidido financiar en exclusividad los Campeonatos de España de Ajedrez de este año y de las tres próximas ediciones, en base al acuerdo alcanzado con la Federación Española de Ajedrez. “Creo que es justo que esta ciudad recupere el control sobre ello, y a la Federación le ha parecido muy buena idea tener esta interlocución con el Ayuntamiento y trabajar sobre un escenario seguro para los próximos años”, ha señalado.

En esa línea, el concejal de Deportes, Martín de la Torre, ha destacado la apuesta del Consistorio por el ajedrez a través de iniciativas como el I Trofeo Alcaldesa de Ajedrez, el Open de Ajedrez ‘Juan Vargas’ o la Escuela Municipal de Ajedrez, al tiempo que ha incidido en que “Linares es una ciudad referente en este deporte y nuestro trabajo como Ayuntamiento es darle su sitio”, de ahí el acuerdo con la FEDA para acoger en exclusividad estos Campeonatos de España. “El principal motivo por el que hemos firmado este convenio es por el ninguneo constante que recibimos por parte de la Diputación de Jaén. Estos años atrás, desde 2019, casualmente cuando ya no gobierna el Partido Socialista en esta ciudad, nos hemos encontrado problemas sistemáticos, en el sentido de que la Diputación no puede hacer algo solo enmarcado en una ciudad, sino que tiene que extenderse a otros municipios, y lo ha hecho, por supuesto que sí, a otros municipios gobernados por el Partido Socialista. Estamos hartos de que las instituciones se utilicen como escaparate, herramienta o arma política, y por eso decimos basta y no más ninguneos al Ayuntamiento porque ningunear a la institución es ningunear a la ciudad y a los linarenses”, ha afirmado De la Torre.