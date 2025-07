El portavoz socialista, Javi Perales, ha presentado en el Pleno Extraordinario del ayuntamiento de Linares de hoy una propuesta de acuerdo para instar a la Junta de Andalucía y al Gobierno de España a que garantice la implantación del grado en Ingeniería Biomédica en el Campus Científico-Tecnológico de Linares, tras su exclusión del próximo curso.

“No hemos venido a debatir por debatir. Hemos venido a exigir, como institución, que se respalde lo que es justo. Que se respalde lo que la Universidad de Jaén está reclamando: una disculpa pública del consejero y del presidente de ACCUA por cuestionar la calidad del campus de Linares”, ha afirmado Perales.

Desde el PSOE recuerdan que el grado fue validado a nivel nacional y, sin embargo, ha terminado en una universidad privada mientras el campus público se queda fuera. “Esto no es casualidad. Es otra muestra más del proceso de privatización que está llevando a cabo la Junta”, ha añadido.

Perales ha lamentado que haya sido el PSOE quien haya tenido que convocar este pleno, 12 días antes que el equipo de gobierno, para dar visibilidad a una reivindicación unánime por parte de la comunidad universitaria.

“Linares no necesita silencios ni gestos vacíos. Necesita posicionamiento institucional firme. No vale con fotos ni buenas intenciones: hay que votar a favor de lo que pide la universidad”, ha concluido.

La propuesta tras un debate y ajuste ha sido aprobada por unanimidad.

Satisfacción en la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Universidad de Jaén

La Plataforma Ciudadana en Defensa de la Universidad de Jaén ha valorado positivamente la declaración institucional aprobada hoy en el pleno extraordinario del Ayuntamiento de Linares en defensa de la Universidad de Jaén y del Grado de Ingeniería Biomédica. «Desde la Plataforma Ciudadana en Defensa de la UJA agradecemos el respaldo unánime mostrado por la corporación municipal, más aún en un contexto donde es fundamental que las instituciones locales se posicionen con claridad a favor de la educación pública, la igualdad de oportunidades y el respeto a una universidad que es motor de desarrollo para toda la provincia. Este tipo de pronunciamientos son extremadamente importantes no solo por lo simbólico, sino porque ayudan a presionar y a visibilizar que Jaén y Linares no aceptan este trato injusto», han manifestado.

Control del cobro por asistencia efectiva a órganos colegiados

La segunda propuesta de los socialistas en el Pleno de hoy, que ha sido rechazada por el Partido Popular y VOX y defendida por el concejal Juan Alonso Olmo, ha planteado una modificación del acuerdo plenario aprobado en 2023 para que los concejales sin dedicación sólo cobren por asistencia efectiva a comisiones y plenos, sin posibilidad de regularización a final de año.

“Defendemos un principio básico: que se cobre por el trabajo realmente hecho. El dinero público debe estar fiscalizado y controlado con transparencia”, ha explicado Olmo.

El edil socialista ha criticado que, mientras se gastan más de 600.000 euros en representación institucional durante un mandato, el mantenimiento de colegios públicos sigue sin reforzarse, y Linares continúa sin un plan de empleo.

“La ciudadanía espera responsabilidad, no opacidad. Y por eso traemos esta propuesta. Para poner orden y sentido común en cómo se gestiona el dinero de todos”, ha añadido. El PSOE ha mostrado su disposición a que esta propuesta se estudie en una comisión específica para mejorarla, siempre que el principio de concurrencia efectiva quede garantizado. “Nosotros no tenemos problema con el sistema. El problema lo tiene quien no lo aplica”, ha concluido Olmo, en alusión a la alcaldesa.

Con el rechazo de PP y VOX, el PSOE denuncia que «se está utilizando el dinero público para blindar voluntades políticas y secuestrar el voto de quienes deberían representar con autonomía a la ciudadanía. Una práctica que debe terminar si se quiere avanzar hacia un Ayuntamiento más ético, transparente y comprometido con el buen uso de los recursos públicos».