El Rector de la Universidad de Jaén, Nicolás Ruiz Reyes, confirma que hoy viernes se ha interpuesto la reclamación ante el Consejo de Universidades, dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, para que revise el informe desfavorable emitido por la agencia ACCUA sobre la verificación del Grado en Ingeniería Biomédica, unos estudios que se pretenden impartir de forma conjunta por la Universidad de Granada y la propia Universidad de Jaén. “Hemos cumplido nuestra parte, con varios días de adelanto con respecto al plazo límite marcado (14 de julio), y lo vamos a seguir haciendo; hemos elaborado concienzudamente nuestras alegaciones y las hemos presentado ante el órgano competente con la confianza de que sean atendidas y podamos obtener un informe favorable. Vamos a continuar trabajando, con el máximo rigor e intensidad, para que ese título estratégico se pueda estudiar en la UJA en el menor plazo posible. Por nuestra parte no va a quedar, pero la decisión final está fuera del ámbito competencial de la UJA y de la UGR, y también de la propia Junta de Andalucía. Este asunto ya corresponde al Consejo de Universidades, que se pronunciará dentro de los plazos marcados por la legislación vigente”, señala el máximo responsable de la institución académica jiennense.

Por ello, el Rector de la UJA deja claro que: “No vamos a generar falsas expectativas sobre un asunto que se escapa de nuestro control, y también del de la Junta de Andalucía”. Por este motivo, realiza un llamamiento para que no se levanten expectativas poco realistas, afirmando que “la situación no ha cambiado en nada y, como ya dijimos, el margen de maniobra es casi nulo, después de la tardía comunicación del informe desfavorable por parte de ACCUA. De ahí que las posibilidades de que el Grado en Ingeniería Biomédica comience en el curso 2025/2026 son realmente mínimas”, agrega Nicolás Ruiz Reyes.

En este sentido, el Rector de la UJA señala que la decisión ya no corresponde ni a los rectores, ni a las universidades implicadas, ni a la Junta de Andalucía, “sino que la resolución está en manos del Consejo de Universidades, que legalmente tiene un plazo de entre uno y tres meses para emitir un dictamen al respecto y resolver”. Este lapso temporal provoca una evidente situación de incertidumbre, “que es la que hemos querido evitar y de ahí que mantengamos la misma posición”, apunta Nicolás Ruiz.

Además de la situación de clara inseguridad jurídica provocada por los plazos, que ya no dependen de las Universidades ni de la Junta de Andalucía, el Rector advierte de las dificultades de carácter administrativo, técnico y, también, académico para que el Grado en Ingeniería Biomédica pueda comenzar a impartirse a partir del próximo mes de septiembre, en relación a las declaraciones realizadas ayer por el presidente de la Junta en una intervención parlamentaria. “Consideramos importante que el presidente haya tomado conciencia de la importancia estratégica de estos estudios y que respalde nuestras legítimas reivindicaciones como Universidad, pero el hecho de que se haya constituido la Comisión de Reclamaciones de ACCUA no garantiza, en modo alguno, que se pueda impartir el título en el curso 2025/2026. Ni las universidades, ni la Junta de Andalucía, tenemos conocimiento de cuándo trasladará, en su caso, el Consejo de Universidades el expediente a ACCUA para su valoración por la comisión de reclamaciones. Incertidumbre sobre incertidumbre”, indica Nicolás Ruiz.

En este contexto de falta absoluta de fiabilidad, el Rector de la UJA asegura que no se va a renunciar a ninguna opción viable, siempre que exista un escenario de seguridad jurídica para los estudiantes, sus familias y la propia universidad. No obstante, considera que lo más razonable es trabajar para que el Grado de Ingeniería Biomédica comience a impartirse en el curso 26/27, “que es lo que hemos mantenido desde que nos vimos envueltos en esta crisis provocada por el deficiente funcionamiento de la Agencia ACCUA”. “Para nosotros, lo más importante son nuestros estudiantes y sus familias, son las personas, y no estamos dispuestos a que pasen por una situación, a todas luces, injusta e indeseable”, subraya. En este sentido, Ruiz Reyes apunta que esta decisión de postergar el inicio del grado al curso 2026-2027 ha vuelto a ser respaldada públicamente por el propio consejero de Universidad, Innovación e Investigación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, en una nota de prensa de la Consejería de Universidad, de fecha 10 de julio de 2025, que, literalmente, dice lo siguiente: “Con buen criterio, se ha decidido no implantar los grados objeto de recurso en el próximo curso, incluso si la resolución es favorable para evitar la incertidumbre al estudiantado”.

El Rector de la UJA agradece al consejero su colaboración para despejar cualquier duda o incertidumbre para los alumnos y sus familias, “que podrían pasar meses esperando una resolución”. “Ni las universidades ni los estudiantes han originado esta situación. Creo que ha quedado suficientemente acreditado que el frenazo a estos estudios estratégicos fue provocado por un deficiente funcionamiento de ACCUA, dependiente de la Consejería, que provocó que ese informe desfavorable llegara tardísimo, después incluso del periodo de preinscripción y a escasos días de que se iniciara la matriculación”. Y concluye: “Por eso, lo más sensato es seguir trabajando con la vista puesta en el curso 26/27, pues no tenemos ninguna garantía que nos permitan dar tranquilidad a los futuros estudiantes y a sus familias”.