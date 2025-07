El Hospital Universitario San Agustín, de Linares, ha aumentado el número de donaciones realizadas en órganos y tejidos en el último año gracias a la implantación de un nuevo plan que incorpora novedades en la gestión de los trasplantes en el centro hospitalario. En este sentido, se ha pasado en 2023 de 3 donantes (de los que se obtuvieron dos córneas, un riñón y tejido osteotendinoso), a 23 en 2024 (con donación de 46 córneas, dos riñones y cuatro tejidos osteotendinosos). La misma proyección positiva se está cumpliendo en 2025, donde hasta la fecha se han registrado 18 donantes, de los que se han obtenido 34 córneas, dos riñones, un hígado y cuatro tejidos osteotendinosos.

Estas cifras muestran que el incremento de donaciones ha sido superior al 600 por 100, un importante logro teniendo en cuenta que la donación de órganos es la única vía de salvar a algunas personas con ciertas patologías. Así lo refleja el coordinador de Trasplantes del hospital linarense, el Dr. Antonio Jesús Pontes, el cual indica también que “aunque son cifras muy altas, vamos a continuar en la senda de concienciar a la población de nuestro área de referencia porque sólo así podremos seguir ayudando a personas cuya única opción terapéutica para vivir es un trasplante”.

El éxito de este plan radica, por un lado, en la incorporación de personal de enfermería del centro hospitalario linarense para la detección de posibles candidatos a donante, principalmente de tejidos. Por otro lado, en cuanto a las técnicas aplicadas en extracción de órganos, se encuentra la apertura de la donación de órganos no sólo a pacientes en muerte encefálica, como se hacía hasta 2022, sino a otros que fallecen por parada cardíaca irreversible a los que se aplica limitación del tratamiento de soporte vital tras el acuerdo entre el equipo sanitario con los familiares o representantes del enfermo, procedimiento conocido en el circuito de los trasplantes como ‘Protocolo Maastrich III’.

Según apunta el Dr. Pontes, “para desarrollar este programa con este tipo de pacientes se deben realizar unos cuidados previos a su fallecimiento, tales como ingresarlos en la UCI y velar para que sus órganos sean aptos para la donación una vez que muera, ya que si ésta se produce sin esa preparación, solo se podrían donar los tejidos pero no los órganos. Al final, el objetivo es conseguir el mayor número de órganos y tejidos en buen estado del donante para el trasplante porque sólo así conseguimos salvar más vidas”.

La donación es un beneficio que nace de un gesto altruista de unas familias en el peor momento de su vida, y ese gesto repercute directamente sobre la sociedad. “Pese a que cada vez la sociedad de Linares y la provincia está más concienciada, seguimos teniendo muchas negativas familiares, alrededor del 25% de las peticiones. La sociedad debe comprender que el proceso de donación es algo en el que no estamos exentos de pasar ninguno; ya sea en un lado u otro de la balanza; y debemos ponernos en ambos lados. De ahí que queramos concienciar a la población para que no perdamos la oportunidad de donar porque no sabemos si en alguna ocasión lo necesitaremos nosotros o nuestros familiares”, indica Pontes. Añade, además, que “nos hemos encontrado con familias que, aunque en un primer momento les ha costado donar, después se han alegrado y les llena de orgullo saber que parte de su ser querido sigue viviendo en otra persona, dándole vida, y han llegado a venir a agradecérnoslo”.

El año pasado, los hospitales andaluces realizaron un 18% más de trasplantes que el año anterior, pasando de los 1.034 a un total de 1.222, lo que se convierte en la mayor cifra de intervenciones realizadas en un año. En cuanto a las donaciones, en 2024 se registró un 12,25% más de donantes que en 2023, pasando de 441 a 495 donantes.

Promoción desde Atención Primaria

En el proceso de donación y trasplantes de las distintas modalidades de órganos y tejidos no sólo son importantes los profesionales hospitalarios. También tienen un papel muy relevante los sanitarios de Atención Primaria, ya son los que pueden asesorar desde los primeros momentos a los pacientes, facilitando también el ejercicio del derecho a donar y concienciándoles en la planificación anticipada de decisiones en la atención a los pacientes con enfermedades crónicas, así como preparando los cuidados necesarios al final de la vida con el objeto de que los órganos se encuentren en el mejor estado posible a la hora de su extracción.

Por todo esto, el Servicio Andaluz de Salud posee una formación específica sobre el papel de la Atención Primaria en la donación y trasplante de órganos y tejidos, habiendo habilitado cinco ediciones para 2025 con una duración cada una de ellas de 13 horas. La tercera se va a impartir durante el mes de agosto y se ha ofrecido también a profesionales de centros de salud y consultorios del Área de Gestión Sanitaria Norte de Jaén.

En el contenido de este curso incluye, además de conocer el modelo español de trasplantes y la Red Andaluza de Coordinación de Trasplantes, el desarrollo de habilidades en los cuidados de los pacientes trasplantados, en el tratamiento de las patologías comunes que frecuentemente les afectan y en la identificación de las principales complicaciones y situaciones en que deben derivar los pacientes a los equipos de trasplante responsables. Igualmente, se capacita a los profesionales médicos y de enfermería de Atención Primaria para identificar las contraindicaciones generales para la donación de órganos y tejidos.